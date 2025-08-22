破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

▲沈富雄推薦內閣改組名單，黃國昌、顧立雄、謝金河都入列。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

在726大罷免大敗後，總統賴清德、閣揆卓榮泰民調創下新低，近日傳出內閣將進行改組。對此，前立委沈富雄21日表示，「內閣改組要大改而非小改」，他也拋出名單，分別是「行政院長顧立雄、國防部長由留美資深績優將領擔任、經濟部長謝金河、法務部長黃國昌、勞動部長賴香伶」，這個名單起碼給賴清德1年平安，而且只會讓國民黨緊張，因為破解了藍白合局面。

沈富雄於節目《POP大國民》給賴清德建議「內閣改組要大改而非小改」，他也提出改組名單直言，自己這份名單賴清德大概做不到，連做二分之一、三分之一都做不到，但是這份名單會讓大家想為什麼要這樣安排？賴清德如果做得到，自己保證起碼有1年的平安，這時間已經夠了，可以處理大罷免後續、川普關稅、軍購、少數政府面對藍白合等問題。

沈富雄指出，自己名單有5個人，分別是行政院長顧立雄、國防部長由留美資深績優將領擔任、經濟部長謝金河、法務部長黃國昌、勞動部長賴香伶，這些部會個有功能，起碼給賴清德1年平安，也就會有第2年平安。

針對為何建議「行政院長由顧立雄接任」，沈富雄認為，民進黨可用的人很少有像顧立雄的本事，第一顧立雄跨領域從金管會到國防部都能上手、第二顧立雄能跨族群，而且資歷已經跟美國打過交道太多，所以還是「知美派」，老婆王美花還做過經濟部長。

沈富雄直言，顧立雄就是壓得住陣腳，可以有平亂的效果，綠營現在有跨領域、跨族群的本事嗎？目前沒有啊。

接著，沈富雄提到，為何推薦由留美資深績優將領擔任國防部長？他認為，現在是軍購最重要，明年國防預算增加佔GDP3.32%，所以大量的採購軍購，跟美國關係非常密切，雖然時代潮流，國防部長要用文人，台灣也已經嘗試過了，但現在情況不一樣了，還是讓軍人、懂得軍方的來治軍。

沈富雄說，經濟部長他推薦謝金河，大家會很有意見，因為謝金河太綠了，但謝金河了解川普、賴清德也喜歡信任，雖然很多預測不見得最快最準，但整理能力很不錯、人脈暢通、對產業了解徹底。

至於法務部長推薦黃國昌、勞動部長推薦賴香伶，沈富雄強調，現在民眾黨動輒就講司法不公，就由黃國昌當法務部長、而賴香伶頗有勞動界資歷、朋友，會比現任部長洪申翰差嗎？

沈富雄分析，而且由民眾黨2個組閣有背後的意義，賴清德雖然不會答應，但可以去測試民眾黨，如果黃國昌入閣，國會的藍白合就沒了，可以維持國會穩定，也代表釋出條件與民眾黨合作。

最後，沈富雄強調，這些是賴清德所不願意，但千該萬該去做的，就是組成聯合內閣掌握國會多數，這個名單只會讓國民黨緊張，因為破解了藍白合局面。

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）