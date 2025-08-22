　
    • 　
>
政治

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

▲沈富雄推薦內閣改組名單，黃國昌、顧立雄、謝金河都入列。（圖／資料照）

▲沈富雄推薦內閣改組名單，黃國昌、顧立雄、謝金河都入列。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

在726大罷免大敗後，總統賴清德、閣揆卓榮泰民調創下新低，近日傳出內閣將進行改組。對此，前立委沈富雄21日表示，「內閣改組要大改而非小改」，他也拋出名單，分別是「行政院長顧立雄、國防部長由留美資深績優將領擔任、經濟部長謝金河、法務部長黃國昌、勞動部長賴香伶」，這個名單起碼給賴清德1年平安，而且只會讓國民黨緊張，因為破解了藍白合局面。

沈富雄於節目《POP大國民》給賴清德建議「內閣改組要大改而非小改」，他也提出改組名單直言，自己這份名單賴清德大概做不到，連做二分之一、三分之一都做不到，但是這份名單會讓大家想為什麼要這樣安排？賴清德如果做得到，自己保證起碼有1年的平安，這時間已經夠了，可以處理大罷免後續、川普關稅、軍購、少數政府面對藍白合等問題。

沈富雄指出，自己名單有5個人，分別是行政院長顧立雄、國防部長由留美資深績優將領擔任、經濟部長謝金河、法務部長黃國昌、勞動部長賴香伶，這些部會個有功能，起碼給賴清德1年平安，也就會有第2年平安。

針對為何建議「行政院長由顧立雄接任」，沈富雄認為，民進黨可用的人很少有像顧立雄的本事，第一顧立雄跨領域從金管會到國防部都能上手、第二顧立雄能跨族群，而且資歷已經跟美國打過交道太多，所以還是「知美派」，老婆王美花還做過經濟部長。

沈富雄直言，顧立雄就是壓得住陣腳，可以有平亂的效果，綠營現在有跨領域、跨族群的本事嗎？目前沒有啊。

接著，沈富雄提到，為何推薦由留美資深績優將領擔任國防部長？他認為，現在是軍購最重要，明年國防預算增加佔GDP3.32%，所以大量的採購軍購，跟美國關係非常密切，雖然時代潮流，國防部長要用文人，台灣也已經嘗試過了，但現在情況不一樣了，還是讓軍人、懂得軍方的來治軍。

沈富雄說，經濟部長他推薦謝金河，大家會很有意見，因為謝金河太綠了，但謝金河了解川普、賴清德也喜歡信任，雖然很多預測不見得最快最準，但整理能力很不錯、人脈暢通、對產業了解徹底。

至於法務部長推薦黃國昌、勞動部長推薦賴香伶，沈富雄強調，現在民眾黨動輒就講司法不公，就由黃國昌當法務部長、而賴香伶頗有勞動界資歷、朋友，會比現任部長洪申翰差嗎？

沈富雄分析，而且由民眾黨2個組閣有背後的意義，賴清德雖然不會答應，但可以去測試民眾黨，如果黃國昌入閣，國會的藍白合就沒了，可以維持國會穩定，也代表釋出條件與民眾黨合作。

最後，沈富雄強調，這些是賴清德所不願意，但千該萬該去做的，就是組成聯合內閣掌握國會多數，這個名單只會讓國民黨緊張，因為破解了藍白合局面。

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

▲▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

08/21 全台詐欺最新數據

民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大罷免賴清德國民黨民進黨民眾黨沈富雄內閣改組黃國昌顧立雄謝金河賴香伶

