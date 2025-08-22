《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院日前通過攸關普發1萬元的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案，立法院今（22日）在朝野共識下，順利逕付二讀。民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，期待下週五就讓《韌性條例》三讀通過，接下來就有望在10月普發現金，但前提是朝野齊心，大家可以持續監督各黨表現。

政院提出的修正草案，預算上限調高至5900億元，適用範圍新增強化電力系統、加強支持產業、照顧弱勢族群以及發放現金作業所需新增的相關經費，整體新增的450億元額度，除將預留200億元用於第2期產業支持，還有200億元用以強化電力韌性、加碼40億元照顧弱勢族群，並增加10億元左右用以普發現金作業所需的相關經費。

特別條例修正草案也調整1萬元發放時間，將原三讀版本10月底發放完成，改為應於「特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢，不排富」。修正草案今逕付二讀後，若朝野沒有異議，有機會在8月31日本會期結束前完成三讀，以便讓政院可以在下會期儘速將特別預算送至立法院審議。

對此，吳思瑤說明，行政院為了讓違憲變成合憲，透過修正草案方式，將普發現金改由行政權發動，且行政院不止順應民意、朝野和解而普發現金，更加碼、擴大照顧弱勢，在支持產業輔助產業的部分也作出調整。

吳思瑤坦言，其實自己有一點緊繃，因為週二協商時，國民黨跟民眾黨還有一些不同意見，保留到今早各自黨團會議作決定，執政黨能做的，就是想方設法說服朝野，所以包括黨團總召柯建銘也一直在說明，加速審議是為了回應民意，更是朝野和解的橄欖枝。

