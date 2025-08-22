總預算未納志願役加薪　黃國昌：卓榮泰顯然是在對立法院宣戰

▲民眾黨主席黃國昌出席核三延役投同意車掃。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會21日通過115年度總預算，但未編列調增警消退休所得替代率、軍人待遇條例修正案相關預算，政院並表示要聲請釋憲。民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌今（22日）受訪表示，卓榮泰真以為自己是太上皇嗎？依法編列預算、依法行政，這任何法治國家行政官員應遵守的基本義務，「卓榮泰顯然是在對立法院宣戰，未來在政治上，所會造成的衝突只會繼續升高而已」。

黃國昌今受訪直言，卓榮泰真的是又來了，真的以為自己在台灣這個民主法治國家把自己當成太上皇嗎？他提醒卓，去年禁伐補償的時候，不願意依修正過的法律結果編列預算造成多麽大的爭議，以及在總預算審查時的阻礙，到最後把整件事情拖到今年，用追加預算方式編列預算，這些歷程卓榮泰都忘了嗎？

黃國昌說，卓榮泰如果繼續自以為是太上皇，認為由立法院三讀通過的法律，都不用遵守，用這樣的態度硬幹國會的話，「我必須老實說，賴總統嘴巴講的團結全部都是騙人的、都是假的，726大罷免大失敗後說要好好跟在野黨溝通、要遞出橄欖枝，不過就是另外一個謊言而已」。

黃國昌表示，如果卓榮泰心裡真的還有立法院三讀通過的法律的話，依法編列預算、依法行政，這不是任何法治國家的行政官員應該遵守的基本義務嗎？

「卓榮泰在726大罷免大失敗以後，還繼續重蹈過去的錯誤，選擇用行政濫權方式抗拒遵守國會三讀通過的法律。」黃國昌說，卓榮泰顯然是在對立法院宣戰，未來在政治上，所會造成的衝突只會繼續升高而已。

「請教賴清德總統，卓榮泰這樣做事是你授意？」黃國昌質疑，這就是賴清德所謂要跟在野黨好好溝通，或是要團結國家所採用的方式？