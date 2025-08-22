重啟核三公投明登場　黃國昌爆：澎科大教官扣投票通知單不發給學生

▲民眾黨主席黃國昌出席核三延役投同意車掃。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投、7位立委罷免案將在823進行，民眾黨主席黃國昌今（22日）爆料，指他接獲澎湖科技大學學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部押在軍訓教官那裡，沒有主動發下去，今天早上黨團會非常慎重處理這件事情，請問到底誰在搞小動作？18歲以上公民權不是大家都支持的嗎？希望中選會要用最嚴正的態度看待這件事情，給社會還有年輕學子一個交代。

針對823重啟核三公投有無信心衝破門檻，黃國昌說，昨天跟韓院長車掃過程中，感謝這麼多台北市民，反應非常熱烈，韓院長站在戰車上都非常感動。

黃國昌提到，韓院長昨天語重心長說，看到這麼多善良的台灣人民，在立法院真的要好好認真工作，多幫人民想、多幫民生經濟考慮，改正民進黨錯誤能源政策是責無旁貸的責任。

黃國昌指出，過去這段時間，非常荒謬的是，過去高喊公投民主、高喊人民是頭家、高喊重要公共政策要讓人民決定的民進黨，現在是一片全面噤聲，不僅不敢提公投，甚至鼓勵人民說公投是沒意義的投票，叫大家不要出來投票。

黃國昌爆料，今天接到澎湖科技大學的學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部都押在軍訓教官那裡，沒有主動發下去，今天早上黨團會非常慎重處理這件事情，請問到底誰在搞小動作？18歲以上公民權不是大家都支持的嗎？

黃國昌呼籲，公民投票18歲以上就可以投了，把學生的投票通知單押在軍訓教官那裡不發給學生，請問這是在玩哪招？希望中選會要用最嚴正的態度看待這件事情，給社會還有年輕學子一個交代。