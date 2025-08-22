民眾黨辦公投之夜催核三延役同意票　6藍委出席力挺：823挺延役

▲國民黨立委出席民眾黨822公投之夜。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投將在823登場，民眾黨今（22日）在榮興花園舉辦公投之夜，國民黨立委也到場支持。羅智強表示，政策錯誤讓人民付出慘痛代價，要反轉錯誤能源政策，就從核三延役開始，明天一定要投同意；李彥秀說，台灣到底還要為民進黨的非核家園神主牌，付出多少代價？而葛如鈞還拿出日前與從教育文化委員會到屏東核三廠考察帶回的水，當場一飲而盡，強調民進黨不要再用錯誤能源政策、錯誤知識糊弄人民，「823挺延役，電價更美麗」。

國民黨立委李彥秀登台時說，有大家的陪伴能經歷726這關，在野力量合作票票都關鍵。明天823公投不僅僅是對核三延役投下同意票，更是對民進黨從蔡英文到賴清德過去錯誤的能源政策投票、更是對國家未來核能存廢議題投下意志票，「台灣到底要對民進黨非核家園神主牌，付出多少代價？用愛發電？這票要讓民進黨深刻反省」。

翁曉玲則說，明天是決定我們未來國人健康是否要繼續吸髒空氣、還是選擇乾淨空氣的重要時刻，大家知道這幾天熱到不行，在沒有風、沒有光電，太陽下山時所用的電是燃煤燃氣火力全開，「台灣非核家園政策是畸形政策，無法帶給人民更健康、廉價、穩定的用電，反而對人民健康處處帶來危害」。

葛如鈞則表示，台灣上網、用電腦、看直播、人民表達都要電，接下來還要發展AI，需要資料中心、GPU算力中心，全都要電。全世界都在算，每年一個國家要發展需要增加3%到30%的電力，只有台灣去年關掉核電機組、今年517再關一個核電機組。

「明天一定要透過選票投同意，支持最新的正確的能源政策。」葛如鈞提到，民進黨一直要用降智打法告訴民眾錯誤資訊跟概念，全世界不會有任何一個國家有任何一個核電廠核廢料要放在你家，別用錯誤說法糊弄人民。

葛如鈞甚至拿出一瓶水，稱是日前與從教育文化委員會到屏東核三廠考察帶回的一瓶水，「我在這裡喝給大家看」，隨後一飲而盡，強調民進黨不要再用錯誤能源政策、錯誤知識糊弄人民，「823挺延役，電價更美麗」。

接著發言的吳宗憲則笑說，喝水有益健康，「給我來一手好不好」。他說，缺不缺電是數學問題，核能該不該用是科學問題，「但奇怪的是，政府對數學、科學問題，總是喜歡聽政客、公民團體的嘴，永遠不聽科學家的嘴，這是政府荒謬的地方」。

吳宗憲表示，當美國爸爸說太陽能光電、風電根本是世紀大騙局，民進黨還是堅持要用。大家都知道，民進黨政府推非核家園跟國人說，希望2025年綠電20%，但現在16%都不到。當喊抗中保台時，卻用不到穩定能源，必須要每年200多艘天然氣船運到台灣來，幾艘運不進來就可能缺電，「還是搞不懂自稱民主進步的黨，卻在做反民主、不進步的事？」

羅智強則表示，政策錯誤讓人民付出慘痛代價，當初前總統馬英九就說民進黨非核家園必然造成三件事，電力必缺、電價必漲、空污必增，今天要反轉錯誤能源政策，就從核三延役開始，明天一定要投同意。

徐巧芯則說，今天看到苗博雅造謠，因為他不喜歡聽到黃仁勳說核能是不錯選項，當然知道電力對新的工業革命有多重要，核能當然是這選項，但民進黨讓這個選項消失了。

徐巧芯說，苗博雅網路上寫的都是假消息，稱黃仁勳說核能是一種選項，但不是獨尊核能，「有任何人獨尊核能？台灣只能用核能？其他能源都不能用？」每天扭曲和三延役公投的人是不會得到選民支持的，台灣能源不能都放在同個籃子裡，應該多元、廣泛，而非只有光電、風電全分給綠友友，希望降低火力發電，更多核能、同時也支持以核養綠

羅智強接著則說，剛徐巧芯這樣講，他要代替苗博雅向徐道歉，這是他的錯，因為在大安區，他讓苗博雅輸兩次、讓苗還在崩潰療傷，他要替苗博雅說一聲對不起，「我不該擊敗她兩次」。

▲國民黨立委葛如鈞喝完日前考察核三廠帶回的瓶裝水。（圖／民眾黨提供）