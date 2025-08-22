　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨辦公投之夜催核三延役同意票　6藍委出席力挺：823挺延役

▲▼國民黨立委出席民眾黨822公投之夜。（圖／民眾黨提供）

▲國民黨立委出席民眾黨822公投之夜。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投將在823登場，民眾黨今（22日）在榮興花園舉辦公投之夜，國民黨立委也到場支持。羅智強表示，政策錯誤讓人民付出慘痛代價，要反轉錯誤能源政策，就從核三延役開始，明天一定要投同意；李彥秀說，台灣到底還要為民進黨的非核家園神主牌，付出多少代價？而葛如鈞還拿出日前與從教育文化委員會到屏東核三廠考察帶回的水，當場一飲而盡，強調民進黨不要再用錯誤能源政策、錯誤知識糊弄人民，「823挺延役，電價更美麗」。

國民黨立委李彥秀登台時說，有大家的陪伴能經歷726這關，在野力量合作票票都關鍵。明天823公投不僅僅是對核三延役投下同意票，更是對民進黨從蔡英文到賴清德過去錯誤的能源政策投票、更是對國家未來核能存廢議題投下意志票，「台灣到底要對民進黨非核家園神主牌，付出多少代價？用愛發電？這票要讓民進黨深刻反省」。

翁曉玲則說，明天是決定我們未來國人健康是否要繼續吸髒空氣、還是選擇乾淨空氣的重要時刻，大家知道這幾天熱到不行，在沒有風、沒有光電，太陽下山時所用的電是燃煤燃氣火力全開，「台灣非核家園政策是畸形政策，無法帶給人民更健康、廉價、穩定的用電，反而對人民健康處處帶來危害」。

葛如鈞則表示，台灣上網、用電腦、看直播、人民表達都要電，接下來還要發展AI，需要資料中心、GPU算力中心，全都要電。全世界都在算，每年一個國家要發展需要增加3%到30%的電力，只有台灣去年關掉核電機組、今年517再關一個核電機組。 
「明天一定要透過選票投同意，支持最新的正確的能源政策。」葛如鈞提到，民進黨一直要用降智打法告訴民眾錯誤資訊跟概念，全世界不會有任何一個國家有任何一個核電廠核廢料要放在你家，別用錯誤說法糊弄人民。

葛如鈞甚至拿出一瓶水，稱是日前與從教育文化委員會到屏東核三廠考察帶回的一瓶水，「我在這裡喝給大家看」，隨後一飲而盡，強調民進黨不要再用錯誤能源政策、錯誤知識糊弄人民，「823挺延役，電價更美麗」。

接著發言的吳宗憲則笑說，喝水有益健康，「給我來一手好不好」。他說，缺不缺電是數學問題，核能該不該用是科學問題，「但奇怪的是，政府對數學、科學問題，總是喜歡聽政客、公民團體的嘴，永遠不聽科學家的嘴，這是政府荒謬的地方」。

吳宗憲表示，當美國爸爸說太陽能光電、風電根本是世紀大騙局，民進黨還是堅持要用。大家都知道，民進黨政府推非核家園跟國人說，希望2025年綠電20%，但現在16%都不到。當喊抗中保台時，卻用不到穩定能源，必須要每年200多艘天然氣船運到台灣來，幾艘運不進來就可能缺電，「還是搞不懂自稱民主進步的黨，卻在做反民主、不進步的事？」

羅智強則表示，政策錯誤讓人民付出慘痛代價，當初前總統馬英九就說民進黨非核家園必然造成三件事，電力必缺、電價必漲、空污必增，今天要反轉錯誤能源政策，就從核三延役開始，明天一定要投同意。

徐巧芯則說，今天看到苗博雅造謠，因為他不喜歡聽到黃仁勳說核能是不錯選項，當然知道電力對新的工業革命有多重要，核能當然是這選項，但民進黨讓這個選項消失了。

徐巧芯說，苗博雅網路上寫的都是假消息，稱黃仁勳說核能是一種選項，但不是獨尊核能，「有任何人獨尊核能？台灣只能用核能？其他能源都不能用？」每天扭曲和三延役公投的人是不會得到選民支持的，台灣能源不能都放在同個籃子裡，應該多元、廣泛，而非只有光電、風電全分給綠友友，希望降低火力發電，更多核能、同時也支持以核養綠

羅智強接著則說，剛徐巧芯這樣講，他要代替苗博雅向徐道歉，這是他的錯，因為在大安區，他讓苗博雅輸兩次、讓苗還在崩潰療傷，他要替苗博雅說一聲對不起，「我不該擊敗她兩次」。

▲▼國民黨立委出席民眾黨822公投之夜。（圖／民眾黨提供）

▲國民黨立委葛如鈞喝完日前考察核三廠帶回的瓶裝水。（圖／民眾黨提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
郭智輝請辭！　內部信曝光「基於健康因素」
快訊／鶯歌工安意外　移工搶救不治
快訊／經濟部長郭智輝請辭！內部信曝光
快訊／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰
情侶搭車一半「突低頭飲食」！司機尷尬表情陸網瘋傳
「無糖飲料」4大超商降價優惠！家樂福加碼大瓶「買1送1」
仙塔律師涉詐案遭起訴　拍片喊冤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨辦公投之夜催核三延役同意票　6藍委出席力挺：823挺延役

軍人加薪行政院提釋憲　賴清德：若合憲將追溯補齊

軍人待遇條例、警察人員人事條例　行政院聲請釋憲及暫時處分

數發部長黃彥男借調期滿請辭　卓榮泰：期待持續為政府提出建言

823選前最後衝刺！藍白南投挺游顥　高虹安：選戰冷但不能大意

藍白花蓮宣講挺核三延役　傅崐萁：不是政治角力是生存選擇

賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國軍整體戰力

龔明鑫傳任經濟部長　張嘉郡：盼替產業思考降低關稅衝擊

內閣人事將大風吹　綠黨團對4人選「正向期待」：相信能上任就上手

傳張惇涵接政院秘書長　王鴻薇翻過去老闆：「監軍頭子」功能十足

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

民眾黨辦公投之夜催核三延役同意票　6藍委出席力挺：823挺延役

軍人加薪行政院提釋憲　賴清德：若合憲將追溯補齊

軍人待遇條例、警察人員人事條例　行政院聲請釋憲及暫時處分

數發部長黃彥男借調期滿請辭　卓榮泰：期待持續為政府提出建言

823選前最後衝刺！藍白南投挺游顥　高虹安：選戰冷但不能大意

藍白花蓮宣講挺核三延役　傅崐萁：不是政治角力是生存選擇

賴清德：2030年前「國防預算」達GDP5％　與時俱進提升國軍整體戰力

龔明鑫傳任經濟部長　張嘉郡：盼替產業思考降低關稅衝擊

內閣人事將大風吹　綠黨團對4人選「正向期待」：相信能上任就上手

傳張惇涵接政院秘書長　王鴻薇翻過去老闆：「監軍頭子」功能十足

郭智輝請辭！　經部內部信曝光「基於健康因素」

宋晟睿雙響砲終結後勁不敗神話！兄弟4比3斷台鋼4連勝

2越籍移工下水道施工暈倒！1人送醫搶救不治

獨／北市大樓驚見尋人海報風暴！　神秘女子照片滿布樓梯間

女子異國戀愛上聯合國醫生！　警拆穿LINE交友背後詐騙真相

快訊／經濟部長郭智輝內部信曝光　證實「已請辭」基於健康因素

U15亞洲盃／強勢擊敗日本！　中華隊10比7晉級冠軍戰　明再度交鋒拚連霸

祭出最嚴打房政策！南韓禁止「非自住」外國人買房　違規者罰10%

鬼月轉運「5生肖」公開！屬雞快提升職加薪、冠軍財運、業績都暴增

NanaQ 9點半睡覺被罵假掰　「自比蔡依林」留言區遭洗版

【持球棒叫囂】男違停被提醒　暴怒下車恐嚇路人

政治熱門新聞

內閣改組啟動　龔明鑫轉任經濟部長、張惇涵接行政院秘書長

被爆兒子美國籍　黃國昌轟變態

黃偉哲又發地震文！　幽默提醒網友：大家幫我注意翻譯有沒有出錯

減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

藍委要廢陸委會　梁文傑：我們不會矇著眼

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

百萬網紅「北藝大校花」現身立法院　帳號被關20多次赴國會陳情

總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

黃國昌提案刪「串證羈押」法務部反對　民眾黨團：別成迫害人權幫凶

龔明鑫任經濟部長、張惇涵接政院秘書長　周玉蔻讚優秀：可以打90分

黃偉哲地震貼文「去死」　市府：翻譯搞烏龍

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

更多熱門

相關新聞

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

行政院日前通過攸關普發1萬元的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》修正草案，立法院今（22日）在朝野共識下，順利逕付二讀。民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，期待下週五就讓《韌性條例》三讀通過，接下來就有望在10月普發現金，但前提是朝野齊心，大家可以持續監督各黨表現。

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

總預算未納志願役加薪　黃國昌：卓榮泰顯然是在對立法院宣戰

總預算未納志願役加薪　黃國昌：卓榮泰顯然是在對立法院宣戰

黃國昌提案刪「串證羈押」法務部反對　民眾黨團：別成迫害人權幫凶

黃國昌提案刪「串證羈押」法務部反對　民眾黨團：別成迫害人權幫凶

陪黃國昌車掃催核三延役同意票　韓國瑜：台灣迫切需要乾淨能源

陪黃國昌車掃催核三延役同意票　韓國瑜：台灣迫切需要乾淨能源

關鍵字：

民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》全裸戲20位女優背景曝光

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末　血紅素剩2.6病危

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

秦楊無預警發文：我先走一步了！　身體狀況曝光

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面