　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

九三閱兵新中型戰車現身　砲塔豪氣裝4面相位陣列雷達

▲▼解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（圖／翻攝自微博）。

▲▼解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群。（圖／翻攝自微博）

軍武中心／台北報導

中國正加緊準備即將登場的九三閱兵，繼日前被捕捉到的巨型水下無人載具後，有一款新款中型戰車也在網路曝光，無人砲塔裝有四面陣列雷達，可提供全方位的預警與偵測能力，駕駛兵還配備擴充實境(AR)眼鏡，被評估將取代現有的「59式改」戰車。

▲▼解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（圖／翻攝自微博）。

解放軍16日進行抗戰勝利80周年閱兵的第二次彩排，動員規模上看4萬人，更出動多款從未展示的新型軍備，吸引各界關注眼光。

▲▼解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（取自X帳號 @lfx160219）。

▲▼新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（取自X帳號 @lfx160219）

其中，一款車身編號為「LZ」開頭的中型戰車，除可搭載一門105公厘主砲，砲塔周圍還裝有4面相位陣列雷達、2組四聯裝的主動防禦系統（APS），不排除是為防止無人機攻擊而設。另外，除裝配105公厘主砲的戰車，衍生的裝步戰鬥車（IFV），也在車後搭載監偵無人機的能力。

▲▼解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（圖／翻攝自微博）。

有觀察家認為，這款戰車重量應在35至40噸之間，意味著中型戰車的復興，主要是俄烏戰爭顯示，戰車「互轟」機會並不高，而重型戰車在複雜地域的戰場，不見得有更高生存力，中型戰車較能面對戰場多變的地形，只要防衛得當，就有機會摧毀對方戰車，並提高自我的戰場生存力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／葉丙成請辭教育部政務次長
童星20歲「變超辣」！爆乳解放比基尼
快訊／9煞虐殺17歲少年棄屍！5嫌羈押禁見　4少年裁定收容
台中海洋館牛肉麵1碗399　館方：東西很澎湃
「黃氏兄弟」誤用《鬼滅》盜版道具　緊急開記者會道歉了
來台念書吃到1美食　妹子回大陸「找不到同味道」：特地飛台灣吃
1人被騙4000萬！　詐團囂張做「鈔票船」
遭轟16槍追殺！他狂逃「家前50m」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

九三閱兵新中型戰車現身　砲塔豪氣裝4面相位陣列雷達

從閲兵方隊看中國軍事鉅變　九三閱兵「鋼鐵洪流」背後歷史演變

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　試飛外型類似美國S-97引議論

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產　獲得性能優異的光放管無疑是國軍未來的嚴苛挑戰

核動力還需再等等　武漢航母樓更新曝下艘仍採常規動力

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

九三閱兵新中型戰車現身　砲塔豪氣裝4面相位陣列雷達

從閲兵方隊看中國軍事鉅變　九三閱兵「鋼鐵洪流」背後歷史演變

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　試飛外型類似美國S-97引議論

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產　獲得性能優異的光放管無疑是國軍未來的嚴苛挑戰

核動力還需再等等　武漢航母樓更新曝下艘仍採常規動力

許凱否認「酒後試圖強迫發生關係」！　律師函發3點聲明：已報警

嘉義布袋鹽田濕地保育會議　推動生態永續發展

大稻埕賞煙火必吃6家貨櫃美食！哥吉拉黑炸雞、客製化雞尾酒吧

快訊／頒獎典禮AAA官宣！遷往高雄世運舉辦　2天大咖主持人公開

快訊／捲入性平洩密案　葉丙成請辭教育部政務次長

舒華濕髮出浴照好軟萌！大露雪白長腿太撩人　瘦子刀削下巴狂爆陽剛魅力

登機門跳脫衣秀！男炫「紅內褲」倒地伸展　下秒全裸乘客傻眼

赴日爆買飛機杯　安檢被攔下！「妹子開包包1舉動」逗笑海關人員

雙北3社宅招租！　654戶申請到9/8

從律師到金馬新導演　唐福睿台南分享跨界職涯勇氣

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

軍武熱門新聞

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產

武漢航母樓更新曝下艘採常規動力

Night Vision Goggles - a strategic asset for modern combat

央視「奉旨官宣」雙垂尾教練-10

18米長「陸版波塞冬」亮相天安門

20米水下無人載具現身北京街頭

泰計畫引進大陸運-9取代美C130H

美驅逐艦停靠解放軍海軍基地

八二三60週年（六）轟雷助8吋砲上岸

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

豹2戰車加裝「隱形防護盾」

花防部無人機競賽比拚操作默契

天馬操演拖式飛彈模擬實戰射擊

殲-10C首次掛載霹靂-15導彈亮相

更多熱門

相關新聞

從閲兵方隊看中國軍事鉅變　

從閲兵方隊看中國軍事鉅變　

1949年10月1日的開國大典，中國進行首次閲兵，那時候的中國軍隊尚處於小米加步槍階段，軍事裝備非常落後，山炮部隊靠騾馬拖拽，當時參閲的海軍方陣、空軍編隊都是新組建不久，十分弱小。當時因為飛機數量太少，根本不夠用，既存在受閲飛機飛兩遍的窘境，又有4架受閲飛機擔負戰鬥值班任務，只能掛着實彈受閲。

九三預演出現「機器人持槍」畫面？

九三預演出現「機器人持槍」畫面？

解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　

解放軍也有同軸雙旋翼「高速直升機」？　

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

俄無人機墜毀波蘭　距烏邊境僅百公里

俄無人機墜毀波蘭　距烏邊境僅百公里

關鍵字：

軍武大陸軍武九三大閱兵九三閱兵

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面