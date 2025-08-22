九三閱兵新中型戰車現身　砲塔豪氣裝4面相位陣列雷達

▲▼解放軍舉行九三閱兵第二次預演，新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群。（圖／翻攝自微博）

軍武中心／台北報導

中國正加緊準備即將登場的九三閱兵，繼日前被捕捉到的巨型水下無人載具後，有一款新款中型戰車也在網路曝光，無人砲塔裝有四面陣列雷達，可提供全方位的預警與偵測能力，駕駛兵還配備擴充實境(AR)眼鏡，被評估將取代現有的「59式改」戰車。

解放軍16日進行抗戰勝利80周年閱兵的第二次彩排，動員規模上看4萬人，更出動多款從未展示的新型軍備，吸引各界關注眼光。

▲▼新款中型戰車的行駛畫面，被上傳至社群，引發議論。（取自X帳號 @lfx160219）

其中，一款車身編號為「LZ」開頭的中型戰車，除可搭載一門105公厘主砲，砲塔周圍還裝有4面相位陣列雷達、2組四聯裝的主動防禦系統（APS），不排除是為防止無人機攻擊而設。另外，除裝配105公厘主砲的戰車，衍生的裝步戰鬥車（IFV），也在車後搭載監偵無人機的能力。

有觀察家認為，這款戰車重量應在35至40噸之間，意味著中型戰車的復興，主要是俄烏戰爭顯示，戰車「互轟」機會並不高，而重型戰車在複雜地域的戰場，不見得有更高生存力，中型戰車較能面對戰場多變的地形，只要防衛得當，就有機會摧毀對方戰車，並提高自我的戰場生存力。