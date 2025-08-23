　
國際

普丁最後期限！　川普：二週內決定如何處理俄烏戰爭

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普強調會在「兩週內」決定如何因應俄烏戰爭。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再度釋出模糊訊號，強調會在「兩週內」決定如何因應俄烏戰爭。他表示，若俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）遲遲不與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，他會視情況判斷，甚至可能選擇不採取任何行動。

川普22日接受CNN記者崔恩（Alayna Treene）訪問，記者提到，若普丁遲遲不上談判桌，他是否可能什麼也不做時，川普回應，「再看看吧。我會看看責任在誰身上。」

他補充說，「如果有理由，我會理解，我完全知道自己在做什麼。我們要看他們會不會開會，那將會很有趣。如果他們不會面，為什麼不會？因為我已經告訴他們要見面。」

川普強調，他會在兩週內決定下一步行動，「我會在兩週內知道該怎麼做，我一定會有所行動，到時候他們就會知道我選了哪條路。」這已經不是他第一次提及「兩週期限」，再度把外界的焦點拉回到普丁是否有意推動談判。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯外長拉夫羅夫表明，目前沒有安排普丁與澤倫斯基會晤的計畫。（圖／路透）

然而，和平談判至今仍停滯不前。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）同日公開表明，目前沒有安排普丁與澤倫斯基會晤的計畫。

川普上週才在阿拉斯加（Alaska）與普丁會面，本週初又在白宮接待澤倫斯基與歐洲領袖，他當時曾暗示有望先舉行俄烏雙邊會議，之後再由自己加入三方會談。

川普解釋，他原本打算參與俄烏會面，但外界認為就算他到場也不一定能產生實質成果，「也許他們是對的，也許不是。不過我們會拭目以待，但在這段時間，人還在不斷死去。」

在談話過程中，川普還拿出一張普丁寄來的照片，畫面是兩人在阿拉斯加安克拉治的合影。他表示會在照片上簽名回寄，並透露普丁可能會來美國參加12月在甘迺迪中心（Kennedy Center）舉辦的世界盃抽籤儀式。

川普說，「普丁對我和我們國家一直很尊重，但對其他人就沒有那麼尊重了。」至於普丁是否會現身，他則賣關子，「他可能會來，也可能不會，這要看未來幾週會發生什麼。我們接下來有很多事要處理。」

另一方面，普丁22日則回應稱，與川普的會面「非常好」，並強調俄方希望結束戰鬥，但並未提到是否計畫與澤倫斯基舉行雙邊談判。他補充，俄美兩國機構仍保持溝通，並期待雙邊關係能全面恢復。

08/21 全台詐欺最新數據

502 2 3949 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

只差2天過生日！好萊塢美魔女「罹罕見癌症」病逝
快訊／台中市府旁企業大樓墜樓　女子倒臥車道當場死亡
快訊／台中驚傳投開票所人員車禍　急送醫院
快訊／台灣大道嚴重車禍！20歲騎士撞BMW　無呼吸心跳
快訊／「劍魚」颱風生成了　最新路徑曝
金融女主管頭痛炸裂「止痛藥也沒效」　醫示警3狀況應就醫

俄烏戰爭 烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基 普丁 川普 美國

