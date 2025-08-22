　
從閲兵方隊看中國軍事鉅變　九三閱兵「鋼鐵洪流」背後歷史演變

▲▼北京閱兵「女兵訓練公開」　大汗淋漓仍堅持：練兵好時節。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼北京閱兵「女兵訓練公開」　大汗淋漓仍堅持：練兵好時節。（圖／記者陳冠宇攝）

文／香港01

9月3日在北京天安門廣場舉行的紀念抗戰勝利80周年閲兵，將是1949年以來中國在天安門廣場舉行的第17次閲兵，是習近平在天安門廣場舉行的第3次閲兵。

盤點1949年以來歷次閲兵方隊變化，可以看出中國軍事所經歷的時代變遷。1949年10月1日的開國大典，中國進行首次閲兵，那時候的中國軍隊尚處於小米加步槍階段，軍事裝備非常落後，山炮部隊靠騾馬拖拽，當時參閲的海軍方陣、空軍編隊都是新組建不久，十分弱小。當時因為飛機數量太少，根本不夠用，既存在受閲飛機飛兩遍的窘境，又有4架受閲飛機擔負戰鬥值班任務，只能掛着實彈受閲。

▲▼ 十一閱兵。（圖／翻攝CCTV+）

▲▼ 十一閱兵。（圖／翻攝CCTV ）

1950年的第2次閲兵，公安部隊首次受閲，1900多匹戰馬組成的騎兵大隊是一大看點。1951的第3次閲兵，傘兵部隊、防空部隊、火箭炮部隊首次受閲。1952的第4次閲兵，儀仗兵首次受閲。1953的第5次閲兵，黃色戰馬方隊首次受閲。1954的第6次閲兵，適逢建國5周年，受閲部隊的武器從1949年首次閲兵時的「萬國造」變為「蘇式」武器裝備的基本統一，騎兵部隊最後一次受閲。1955的第7次閲兵是中國實行軍銜制後的首次閲兵，部隊指戰員身穿55式軍服。1956的第8次閲兵是首次雨中閲兵，受閲部隊乘坐的汽車是第一批出廠的國產解放牌汽車。

▲▼ 十一閱兵。（圖／翻攝CCTV+）

1957的第9次閲兵，閲兵總人數明顯比往年少，50多個國家的外賓、駐華使節觀看閲兵，國產的伊爾-28型噴氣式轟炸機、殲5型殲擊機首次受閲。1958的第10次閲兵，女民兵方隊首次受閲。1959的第11次閲兵適逢建國10周年，武器裝備國產化程度明顯提升，國產的「五九式」主戰坦克和「紅旗牌」檢閲車首次亮相。

從1960年開始，中國中斷國慶閲兵多年，其中一個主要原因是政治形勢的變化和文革的巨大沖擊。1984年國慶，經過數年的改革開放、撥亂反正和現代化建設，中國重新在天安門廣場舉行閲兵，北京大學學生們意外打出「小平您好」的橫幅。在1984年的閲兵中，武器裝備的科技含量大幅提升，全部28種武器中有19種是新裝備，有的裝備已具有世界先進水平，其中戰略導彈部隊和女兵首次受閲。

▲▼ 2025「九三大閱兵」、徒步方隊、閱兵村、女民兵、三軍儀隊、維和部隊 。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼北京閱兵村。（圖／記者陳冠宇攝）

1999年國慶是建國50周年，中國舉行第13次閲兵，自此之後，十年國慶閲兵成為慣例。當時中國改革開放已有20年，經濟社會發展水平、科技水平都有顯著提升。在1999年的閲兵中，改革開放以來新成立的陸軍航空兵、海軍陸戰隊、武警特警、預備役等部隊首次匯入受閲大軍中，受閲的42種裝備，90%以上都是新裝備，絕大部分都是自行設計和生產的，高科技武器裝備已開始成為軍隊主戰武器。

2009年國慶是建國60周年，中國舉行第14次閲兵，當時的中國經濟經過連續多年的快速發展，即將成為世界第二大經濟體和第一大工業國。在2009年的閲兵中，無人機方隊、通信兵方隊、後勤裝備方隊、三軍女兵方隊、第二炮兵學員方隊、特種兵方隊首次受閲，受閲的52種主要裝備，全部是國產裝備，近90％是首次參閲，其中包括自主生產的殲-10戰機和殲-11戰機。2025年在印巴衝突中大顯身手、震驚輿論的巴基斯坦殲-10CE戰機，正是中國殲-10戰機的外貿型號。

2015年9月3日，為了紀念抗戰勝利70周年，中國舉行第15次閲兵。這時候的中國已經在2010年成為世界第二大經濟體和第一大工業國，雄心勃勃的「中國製造2025」規劃已經開始實施。在2015年的閲兵中，首次邀請外國軍隊代表參加，首次安排將軍領隊參閲，首次設計八路軍、新四軍、東北抗聯、華南遊擊隊等英模部隊代表編組受閲，女子儀仗隊員首次參閲，受閲的500多件40多種型號的武器裝備，其中84%是首次在閲兵中亮相，比如，殲-15列裝後首次參加閲兵。

2019年國慶是建國70年，中國舉行第16次閲兵。這是習近平任內國防和軍隊改革後的首次天安門閲兵，首次編設領導指揮方隊，首次出現女將軍受閲，兩大新組建部隊戰略支援部隊方隊、聯勤保障部隊方隊首次亮相，院校科研方隊、文職人員方隊、維和部隊方隊首次亮相，受閲的裝備全部為中國製造，40%為首次亮相，比如，受到輿論關注的東風-41核導彈、15式輕型坦克、新型訊息作戰力量。

▲▼一款疑似最新型的水下無人載具現身北京街頭，側面已噴上白色字母「AJX002」，預計在九三閱兵式上公開亮相。（圖／翻攝自大陸網站）

▲一款疑似最新型的水下無人載具現身北京街頭。（圖／翻攝自大陸微博）

今年9月3日閲兵是中國在天安門舉行的第17次閲兵。據6月24日國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會介紹，這次參閲的所有裝備均為國產現役主戰裝備，既有傳統主戰力量展示，又有新域新質力量參閲，安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超聲速等新型作戰力量參閲。

在8月20日的新聞發布會上，據相關負責人介紹，本次閱兵首次亮相的新型裝備占比很大，有的飛機還是首次公開亮相，不少是代表現代戰爭形態演變的最新裝備，還有一些是國之重器。

今年是「中國製造2025」規劃的收官之年，10年之間，中國工業、科技水平有顯著提升。在此背景下舉行的閲兵，勢必會有更先進的武器裝備受閲。從1949年的小米加步槍到6月24日國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會說的「這些年，我們相繼攻克了一大批高精尖技術，研製出一大批先進武器裝備，開創了武器裝備建設新局面，新型航母、驅逐艦、隱身戰機、無人機、戰略導彈等國之重器相繼加速列裝部隊」，中國已發生重大變化。【本文獲《香港01》授權轉載。】

