政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌提案刪「串證羈押」法務部反對　民眾黨團：別成迫害人權幫凶

▲民眾黨主席黃國昌出席核三延役投同意車掃。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團總召黃國昌提案修正《刑事訴訟法》第101條，刪除「勾串共犯或證人」作為羈押事由，法務部今（21日）召開記者會表達反對立場，指此規定若刪除，將讓刑事偵查與追訴犯罪大受影響。對此，民眾黨團晚間回應，維護「司法正義」與「程序正義」不應有所偏廢，法務部與部分檢察官團體不要只為圖「辦案方便」，成為迫害人權的幫兇。

民眾黨團指出，提案修正《刑事訴訟法》改革羈押制度，是因按現行條文，檢方只需「臆測」被告「可能」勾串共犯或證人，即可向法院聲請羈押，且檢方常刻意保留不傳訊特定共犯或證人，再以有重要共犯或證人未到案為由，向法院聲請羈押，嚴重違背憲法「無罪推定原則」、司法院大法官釋字第665號解釋所要求之「羈押最後手段性」，制度改革已刻不容緩。

民眾黨團說明，此一重要的制度改革，過去召開內部諮詢會議時皆獲得法律學者專家支持，也與民進黨2008年及2012年二度提出，賴清德與蕭美琴皆曾參與提案連署的《刑事訴訟法》修法如出一轍，難道當初賴清德、蕭美琴也是要縱放犯罪、黑化台灣嗎？還是又再一次的綠能你不能？

民眾黨團直言，民進黨發言人甚至還出來秀下限說，當初賴清德提案係因應特偵組濫權云云，請問如今讓北檢淪為鷹犬的民進黨，怎麼有臉說出這種話？

至於所謂修法後會縱放詐團，民眾黨團批，此說法更是不知所云。民進黨9年執政下，台灣早已淪為詐騙王國，法務部不思檢討，只想著靠「押人取供」辦案，緣木求魚式的打詐，難怪愈打愈詐，連行政院長卓榮泰都坦言不滿意，法務部有時間配合民進黨進行政治操作，不如把時間拿來做正事。

民眾黨團呼籲，法務部與部分檢察官團體不要只為圖「辦案方便」，成為迫害人權的幫兇；更不要為了掩飾其成員的違法濫權，躲在聲明背後，藉由聳動偏激的言論，抹黑追求司法人權與程序正義的修法，否則只會讓人民對司法的信任度繼續探底。

08/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

