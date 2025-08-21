陪黃國昌車掃催核三延役同意票　韓國瑜：台灣迫切需要乾淨能源

▲韓國瑜21日傍晚加入黃國昌車隊掃街 。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役」全國性公投將於23日與第二波大罷免登場，立法院長韓國瑜今（21日）傍晚合體民眾黨主席黃國昌，催公投同意票。韓國瑜表示，乾淨、永續、合理價格的能源，是台灣迫切需要的，希望所有的民眾出來投票，支持同意核三延役，讓台灣能夠繼續享有乾淨能源，用乾淨的能源、永續的能源。

黃國昌21日在台北市文山、大安與中正區車掃催核三延役公投同意票，韓國瑜則於傍晚5時40分許在立法院中興大樓外的濟南路段應邀上車。韓國瑜受訪表示，謝謝黃國昌與所有民眾黨團黨職人員發動這場公投，乾淨、永續、合理價格的能源，是台灣迫切需要的，也看到很多AI產業跨國投資的時候要考慮到台灣，第一個考量就是能源的問題。

韓國瑜說，「所以這次我們非常感謝台灣民眾黨團黨主席黃國昌主席」，能夠發動這一次，發起這一次的公投，希望所有的民眾出來踴躍投票，投下支持同意核三延役這樣重大的公投議案，讓台灣能夠繼續享有乾淨能源，用乾淨的能源、永續的能源，非常感謝大家。

由於台中市長盧秀燕今上午替韓國瑜噴防曬噴霧的畫面受到討論，媒體也詢問韓傍晚這場是否有噴防曬。韓國瑜打趣回應，早上盧秀燕幫他噴過了；一旁黃國昌也說，現在才擦防曬來不及了。