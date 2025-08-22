　
比BLACKPINK門票還難搶！島語自助餐插旗高雄　開幕首夜爆人潮

▲▼島語高雄店開幕首日。（圖／記者許宥孺攝）

▲島語自助餐廳高雄店開幕首日，大批消費者搶鮮。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

被譽為最難訂位的吃到飽餐廳「島語自助餐廳」，今（22）日正式插旗高雄，於漢神百貨開出全台第二家分店。店內9座島檯提供各式豐富食材，全店佔地660坪，共350個座位，上月底才剛開放8月22日至9月30日線上訂位，1萬個座位在5分鐘內就被秒殺搶光，消費者直呼：「比演唱會門票還難搶！」

島語自助餐廳被視為國內最具指標的吃到飽餐廳之一，首家店面位於台北南港。漢來美食董事長林淑婷表示，再過45天，南港首店就屆滿2年，而過去每一天都達成餐餐客滿的目標，高雄島語則投入近2億元，但價格卻與台北店一樣，維持在1490元至2090元，放眼訂位狀況持續有熱度，桃園台茂將開出第3店，明年首季則會插旗台中漢神洲際購物中心、第2季進駐台北大巨蛋。

▲▼島語高雄店開幕首日。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢來美食董事長林淑婷、漢來美食西餐品牌總經理劉子銘。（圖／記者許宥孺攝）

島語自助餐廳2店位於高雄漢神百貨，向漢神百貨租下8樓整層，佔地660坪，規劃僅有350個座位，半包廂的動線設計和取餐走道將座位隔開，將更多私密空間留給消費者。餐價部分介於1490元+10%至2090元+10%，僅五、六、日有下午餐。全店設計9座島檯，包括炸物區、飲料區、日本料理區、烤物區、中式料理、海鮮區、西式燒烤區、煲湯鍋物、甜點冰品區。

漢來美食西餐品牌總經理劉子銘表示，在島語可以吃到集團各品牌餐廳的精華，其中最讓饕客津津樂道的，是來自集團高端品牌「名人坊」世貿店燒臘部門主廚分享的片皮鴨烤製技術；以提供日料為主的「盛」島檯，醋飯的作法則來自集團弁慶日本料理前主廚五味澤料理長的私藏配方；此外還有米其林入選餐廳「福園台菜海鮮餐廳」人氣餐點「一品香東坡肉」。

▲▼島語高雄店開幕首日。（圖／記者許宥孺攝）

▲等了2年！高雄人終於等到島語自助餐。（圖／記者許宥孺攝）

漢神店在7月29日開放8月22日至9月30日線上訂位，業者表示，首週（8月22~29日）座位不到1分鐘就被全數被訂光；9月底前線上搶先開放超過1萬個座位，也於5分鐘內全數訂滿，有消費者表示，「11點一開放就沒了，完全沒機會。搶BLACKPINK至少還有轉圈圈的機會」、「高雄人果然都不缺錢！」、「比演唱會門票還難搶！」。

漢來美食表示，即日起至8月24日於高雄漢神店消費，並加入漢來美食LINE好友領取兌換券即贈「山海絮語紀念杯」，限量2000組贈完為止；此外，8月25日至9月30日消費滿1萬元並完成來美食APP集點，就有機會獲得「漢來日月行館精緻客房一泊二食住宿券」(價值2萬6800元)，將抽出5名幸運兒，獎項總價值超過10萬元。

▲▼島語高雄店開幕首日。（圖／記者許宥孺攝）

▲冰鎮松葉蟹腳是海鮮控必夾。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼島語高雄店開幕首日。（圖／記者許宥孺攝）

▲酥皮玉米濃湯使用的螺旋酥皮出自烘焙達人王鵬傑。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼島語高雄店開幕首日。（圖／記者許宥孺攝）

▲片皮鴨直追名人坊品質。（圖／記者許宥孺攝）

比BLACKPINK門票還難搶！島語高雄店開幕首夜爆人潮
通緝犯遛狗遭槍殺！「左營警全不知」嚇壞在地人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

