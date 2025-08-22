通緝犯遛狗遭槍殺！「左營警全不知」嚇壞在地人：仇家都上門了

▲左營一名羅姓通緝犯遭殺手連開16槍當場身亡。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區今（22）日清晨發生槍擊命案！一名因詐欺、竊盜罪遭通緝51歲羅姓男子在自家門前，遭槍手近距離連開16槍行刑式狙殺，頭、頸、腹至少中5槍當場慘死。不過通緝犯還能長期悠哉在外頭遛狗，讓民眾質疑警察難道都沒有掌握？現在還衍生出兇殘的槍殺命案，嚇得直呼：「治安太恐怖了！」

清晨槍響驚動社區，附近居民在臉書社團「左營楠梓人」驚呼：「一大早就在家門口聽到槍聲，人就GG了」、「前幾天才有浮屍，今天又爆頭，真的很恐怖」。也有住戶表示，「聽到吵架聲，出門就看到封鎖線」，還有人透露平常帶狗散步時，常和羅男閒聊，「沒想到會出這種事」。

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，1男當街慘死，左營分局長謝承甫說明案情。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過更令人震驚的事，他是一名通緝犯竟然還能長期悠哉在路上遛狗，警察不知道，仇家卻能「清楚掌握」時間來殺人？民眾嚇到直呼「治安太恐怖」，而知名警眷谷百合更是不解，在網路發文提出看法，表示偵查隊有刑責區，「為何不知道刑責區內會有個通緝犯，派出所同樣也有警勤區，但是他們卻毫無察覺，自己的轄區內竟然還有一名通緝犯，還能光明正大能遛狗」，通緝犯能夠逛大街，整個分局都沒有人掌握，「難道台南的2名警察犧牲還不夠痛嗎？沒有記取教訓嗎」？

這場槍擊命案讓不少人在網路紛紛留言批評治安敗壞，留言痛斥「五星市長又要震怒了」、「現在殺人都不用死嗎」、「警察只會抓交通違規，這種案子卻管不了」，並嘲諷「難道高雄只剩下我沒有槍嗎」？「請問，拿健保卡可以去哪裡領槍」、「警察不知有通緝犯、仇家卻找上門了」。

羅男除了因詐欺、竊盜罪遭到通緝，也曾在2020年前涉及製造假車禍詐保，甚至經營詐騙機房而被依組織犯罪判刑。近年來他逐漸經營毒品交易，勢力範圍從屏東一路擴張，現在傳出消息，懷疑屏東角頭「鴨頭」去年一樣在左營區遭狙殺後，毒品勢力版圖重新洗牌，羅男憑藉資金與人脈搶下不少地盤，已成「大盤級」人物。這回被當街「行刑式」開槍殺害，不排除跟毒品利益糾紛有關。

▲槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸，不過該車輛已經被焚毀滅證。（圖／記者許宥孺翻攝）

左營分局在下午開記者會表示， 現場經鑑識中心派員擴大搜尋，總計拾獲16顆彈殼，初步檢視羅男身上有多處槍擊傷口。經警方調閱監視器，犯嫌駕駛白色自小客車犯案後逃逸，警方在橋頭地區發現遭棄置焚毀之犯嫌車輛，並在車輛殘骸中起出作案手槍2枝，目前送鑑驗中。全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，警方已鎖定特定對象，全力追緝到案。