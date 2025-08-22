　
社會 社會焦點 保障人權

遭轟16槍追殺！通緝犯狂逃「家前50m倒地」　彈殼散落巷弄及水溝　

記者許宥孺、劉人豪／高雄報導

高雄市左營區文學路今（22）日清晨傳出命案，51歲羅姓通緝犯出門遛狗時，在家門前突然遭人開槍狙殺，羅男當場身亡。根據警方初步調查，槍手共開16槍，羅男頭頸腹共中5槍，槍手疑與羅男有債務糾紛，因此開車埋伏在公園，待羅男出門遛狗時行兇，羅男遭槍手追殺，逃至離家門口約50公尺的距離倒下。

▲▼羅男遛狗 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲羅男遛狗回家被槍手攻擊。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，羅男遛狗回家路上中槍，槍手當時是近距離開槍，第一槍就直接命中羅男，羅男中槍後一直往家裡逃，槍手則是追著羅男持續開槍，共開16槍，羅男最後倒下只離家裡約50公尺。槍手開槍掉下的彈殼分布範圍相當廣，在巷子內找到12顆，隨後在水溝又另外找到4顆。警方不排除羅男倒地後，槍手再朝羅男頭部補槍。

警方初步調查，今早6時51分許接獲民眾報案，指稱文學路有一名男子中槍倒臥在血泊中，員警到場查看，發現51歲的羅男頭部、頸部、胸部中彈，已經沒有生命跡象，立即封鎖進行採證。

▲▼左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲羅男逃回家，離家不到50公尺倒下。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方表示，羅男是詐欺、竊盜通緝犯，與凶手疑似有債務糾紛。依據現場監視器畫面，槍手駕駛白色自小客車在羅男家旁的公園埋伏，待羅男早上6時許出門遛狗時下車與他談判，2人發生爭執，槍手對羅男開12槍，初步勘驗羅男頭部、頸部、胸部共中5槍。槍手犯案後駕駛一輛白色自小客車逃離現場，目前正在全力查緝。因此案跟台南市區漁會理事長林士傑被槍殺一案類似， 怕槍手做桶仔逃出海，警方通知海巡署針對特定對象境管。

遭轟16槍追殺！他狂逃「家前50m」慘死

【兒子你是什麼意思？】幫爸許願「永遠31歲」網笑翻

清晨穿吊嘎遛狗！　高雄槍案死者最後身影曝

清晨穿吊嘎遛狗！　高雄槍案死者最後身影曝

高雄市左營區文學路今(22日)清晨6時51分許傳出槍擊案，警方初步調查，51歲的羅姓通緝犯出門遛狗時，突遭槍手連開數槍，其中頭、頸、腹、左腳中槍，羅男當場倒臥血泊中慘死。警方調閱監視器，案發前羅男生前最後身影也曝光。

靠「紅包場」紅極一時　47年老字號飯店傳奇落幕

靠「紅包場」紅極一時　47年老字號飯店傳奇落幕

即／通緝男蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍

即／通緝男蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍

即／高雄鯨魚堤岸驚傳落海　男子死亡

即／高雄鯨魚堤岸驚傳落海　男子死亡

