獨／打靶彈殼放車頂掉9顆！三民一分局懲處出爐　分局長自請處分

▲高雄市警察局三民一分局 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

離譜疏失，警紀鬆散！高雄市三民一分局遺失空彈殼，原因竟然是助教把空彈殼放在車頂，然後就開車返回分局，造成9顆空彈殼遺落，分局長何正光震怒之餘，自請處分。

據了解，事件發生20日，當時三民一分局安排人員前往楠梓靶場實施年度手槍射擊訓練，訓練結束後，由曾姓儲備助教負責將空彈殼攜回。未料他竟一時大意，將收納容器放在車頂後就直接開車返回分局，途中9發空彈殼因此掉落遺失，直到返回分局才發現。

對此，三民一分局表示：分局長何正光獲報後相當震怒，要求深切檢討並從嚴追究相關人員責任，最後對曾姓儲備助教記過二次並撤銷助教培訓資格，訓練教官則記過一次並調整服務地區；另外，督察組組長被申誡二次、副分局長申誡一次；至於分局長本人則自請處分。

分局長何正光其實在今年4月就曾因旗山光電業者電纜遭竊案，因報案受理不當與輿情處置失當，被記過一次；相關主管也遭連帶懲處。只是沒想到他在8月1日調任三民一分局後，分局狀況頻傳，先是十全路派出所傳出有員警跟一家影印店發生停車糾紛，還扯出「義交督導證」風波，另外還有員警以「個資」為由，要求媒體不得在路邊拍攝採訪「酒駕自摔」案件，同時也有員警在執勤期間穿制服遛狗，現在又傳出助教掉彈殼，一連串的風波，讓警界看傻眼。