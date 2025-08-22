分4波開槍狙殺遛狗男！殺手最後再朝頭補1槍　2隻惡霸犬急衝回家

▲51歲羅姓死者遭到狙殺前的遛狗最後身影。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區今（22）日清晨6點多發生一起槍擊案！一名51歲羅姓男子在住家附近遛狗時，突遭到埋伏槍手近距離連轟16槍，他身中5槍慘死街頭。由於事發位置離羅男住家僅一個轉角，當時2隻正在放風的惡霸犬疑似聽聞槍聲受驚，自行跑回家中，警方查訪時，確認2隻惡霸犬都無恙。而槍手犯後開BMW小客車逃逸，並將車子焚毀滅證，警方目前掌握特定人士持續追捕中。

警方調查，羅姓死者養了2隻惡霸犬，平日習慣早上出門遛狗，今日監視器拍下，羅男行經巷子時，2隻惡霸犬並未繫繩，而是放任牠們在一旁跑來跑去，羅男則是左手拿著畚箕，右手拿著掃把，沿路清理狗屎，並朝住家方向走去。

▲槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

槍手疑似知到羅男的作息，大清早駕駛BMW白色小客車停進公園旁的停車場，見到羅男出現時，便奔向前朝羅男開槍。槍手作案手法兇殘，第一次先擊發至少4顆子彈，羅男一路狂逃，槍手便追著他，在同條巷子不遠處又連續開至少8槍。警方勘驗現場時，又於水溝尋獲4顆子彈，總計擊發16發子彈，造成羅男頭部、頸部、腹部和左腳中5槍，倒臥血泊中死亡。

槍手得逞後，駕駛BMW白色小客車，衝撞停車場柵欄後一路往北逃逸，行經橋頭區甲典街時，見四下無人便放火燒車，試圖毀滅跡證，槍手未變裝，步行逃離現場。直到消防局接獲民眾報案，指出產業道路冒出火煙，消防隊前往撲滅火勢，警方隨後於車內尋獲2支手槍，目前送鑑定中。

▲▼警消獲報後趕抵橋頭地區將火勢撲滅，從汽車殘骸中找到2把槍。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲羅姓男子在住家前約50公尺遭狙殺。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方勘驗現場時，發現羅男遭槍手追殺後，一路逃往住家方向，在距家門僅約50公尺前中槍倒地後，槍手疑似又在他的頭部補了一槍，造成羅男重傷慘死街頭。

警方查訪羅男住家時，發現羅男養的2隻惡霸犬已在屋內，確認狗平安無傷，研判是聽聞槍聲受驚，自行跑回住家。