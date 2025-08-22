　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狙殺遛狗男槍手燒車滅證畫面曝　警研判已預選路線並自備汽油

記者許宥孺、葉品辰／高雄報導

高雄市左營區文學路一處巷弄今(22)日上午6點多發生重大槍擊案！51歲羅姓通緝犯遭人埋伏至少連開16槍，身中5槍當場死亡，槍手行兇後跑到停車場開BMW逃離現場，一向往北行經楠梓後在橋頭地區將車子燒毀，而現消防員滅火畫面曝光，並在車輛殘骸中起出作案手槍2枝，目前送鑑驗中。

▲▼高雄左營行刑式槍殺，一男倒臥血泊亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄左營行刑式槍殺，羅男倒臥血泊身中5槍亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

左營分局22日上午6時51分接獲報案，指稱文學路附近有民眾遭槍傷倒地。警方到場後發現羅姓男子（51歲）頭、頸、腹部等處受有槍傷，經救護人員到場確認已當場死亡。現場經鑑識中心派員擴大搜尋，總計拾獲16顆彈殼，初步檢視羅男身上有多處槍擊傷口。

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼槍手開BMW逃逸至橋頭地區，警方研判用自備的汽油將車燒毀，警消撲滅火勢後從汽車殘骸中找到2把槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警消獲報後趕抵橋頭地區將火勢撲滅，從汽車殘骸中找到2把槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

經調閱監視器，發現槍手行兇後跑到停車場開BMW逃離現場，途經楠梓，在橋頭區甲典街將車子燒毀，由於附近人煙稀少，住戶看到火煙才報警。警消趕抵現場撲滅火勢後，在車輛殘骸中起出作案手槍2枝，目前送鑑驗中。全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，警方已鎖定特定對象，全力追緝到案。

▲▼槍手從案發地左營開始逃逸，行經楠梓區，最後在橋頭區甲典街將車燒毀。（圖／翻攝自Google map）

▲槍手從案發地左營開始逃逸，行經楠梓區，最後在橋頭區甲典街將車燒毀。（圖／翻攝自Google map）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光
快訊／葉丙成請辭獲准　教長回應了
獨／打靶彈殼放車頂掉9顆！三民一分局懲處出爐
黃河特大橋「斷裂」釀7死　恐怖瞬間畫面曝光
女騙徒詐50億盼交保　哽咽求法官：半年沒看到孩子
快訊／葉丙成請辭後首發聲
屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！
快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

房東聽見哭聲急報案　消救護員冷靜救援...救回剛出生女嬰

桃園獲贈首部嬰幼童擔架救護車　結合公私力量打造安全防護網

獨／打靶彈殼放車頂掉9顆！三民一分局懲處出爐　分局長自請處分

快訊／台中傳槍響！莽男酒後跟爸吵架　對空連開3槍洩恨

狙殺遛狗男槍手燒車滅證畫面曝　警研判已預選路線並自備汽油

快訊／鶯歌下水道意外！2工人地下4米昏厥　失去意識搶救中

快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒

神鬼女騙徒詐50億盼3百萬交保　哽咽求法官：已半年沒看到孩子

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

房東聽見哭聲急報案　消救護員冷靜救援...救回剛出生女嬰

桃園獲贈首部嬰幼童擔架救護車　結合公私力量打造安全防護網

獨／打靶彈殼放車頂掉9顆！三民一分局懲處出爐　分局長自請處分

快訊／台中傳槍響！莽男酒後跟爸吵架　對空連開3槍洩恨

狙殺遛狗男槍手燒車滅證畫面曝　警研判已預選路線並自備汽油

快訊／鶯歌下水道意外！2工人地下4米昏厥　失去意識搶救中

快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒

神鬼女騙徒詐50億盼3百萬交保　哽咽求法官：已半年沒看到孩子

韋禮安才剛合作SJ東海　無預警曬首爾Vlog宣布好消息...網嗨翻

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

醫療與藝術跨界合作　嘉基醫院國美館簽署合作備忘錄

黃仁勳下午與張忠謀一起品酒　預告將與魏哲家在三六食府餐敘

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

用AI取代初級員工？AWS執行長批：這是最蠢的想法

國泰金採行外價金新制　總座：匯率影響性轉趨中性

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

社會熱門新聞

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

獨／「鴨頭」死後毒市爆真空　蹓狗男疑搶地盤遭狙殺

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

超噁！抓包1000噸屎尿當街亂排畫面曝

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

即／天道盟操盤「幣想」洗錢23億　士檢起訴14人

尋獲槍手BMW畫面曝　射殺高雄通緝男逃逸放火燒車

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

即／天道盟主謀想交保哭了　律師搬勾串羈押被打臉

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

更多熱門

相關新聞

獨／打靶彈殼放車頂掉9顆　三民一分局懲處出爐

獨／打靶彈殼放車頂掉9顆　三民一分局懲處出爐

離譜疏失，警紀鬆散！高雄市三民一分局遺失空彈殼，原因竟然是助教把空彈殼放在車頂，然後就開車返回分局，造成9顆空彈殼遺落，分局長何正光震怒之餘，自請處分。

遭轟16槍追殺！通緝犯狂逃「家前50m倒地」

遭轟16槍追殺！通緝犯狂逃「家前50m倒地」

清晨穿吊嘎遛狗！　高雄槍案死者最後身影曝

清晨穿吊嘎遛狗！　高雄槍案死者最後身影曝

即／通緝男蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍

即／通緝男蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍

即／高雄鯨魚堤岸驚傳落海　男子死亡

即／高雄鯨魚堤岸驚傳落海　男子死亡

關鍵字：

高雄槍擊通緝

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末　血紅素剩2.6病危

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面