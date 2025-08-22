狙殺遛狗男槍手燒車滅證畫面曝　警研判已預選路線並自備汽油

記者許宥孺、葉品辰／高雄報導

高雄市左營區文學路一處巷弄今(22)日上午6點多發生重大槍擊案！51歲羅姓通緝犯遭人埋伏至少連開16槍，身中5槍當場死亡，槍手行兇後跑到停車場開BMW逃離現場，一向往北行經楠梓後在橋頭地區將車子燒毀，而現消防員滅火畫面曝光，並在車輛殘骸中起出作案手槍2枝，目前送鑑驗中。

▲高雄左營行刑式槍殺，羅男倒臥血泊身中5槍亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

左營分局22日上午6時51分接獲報案，指稱文學路附近有民眾遭槍傷倒地。警方到場後發現羅姓男子（51歲）頭、頸、腹部等處受有槍傷，經救護人員到場確認已當場死亡。現場經鑑識中心派員擴大搜尋，總計拾獲16顆彈殼，初步檢視羅男身上有多處槍擊傷口。

▲▼槍手開BMW逃逸至橋頭地區，警方研判用自備的汽油將車燒毀，警消撲滅火勢後從汽車殘骸中找到2把槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

經調閱監視器，發現槍手行兇後跑到停車場開BMW逃離現場，途經楠梓，在橋頭區甲典街將車子燒毀，由於附近人煙稀少，住戶看到火煙才報警。警消趕抵現場撲滅火勢後，在車輛殘骸中起出作案手槍2枝，目前送鑑驗中。全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，警方已鎖定特定對象，全力追緝到案。

▲槍手從案發地左營開始逃逸，行經楠梓區，最後在橋頭區甲典街將車燒毀。（圖／翻攝自Google map）