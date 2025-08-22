虐死女信徒！新北無極慈玄堂女宮主遭判刑　被控交保後脫產2千萬

▲林姓丈夫開車離開，獨留妻子在宮廟過夜。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

2023年，新北市樹林一家宮廟發生男信徒打死妻子命案，涉嫌殺妻的林姓丈夫遭收押後，供出宮廟女負責人也有涉案動手，並要求殺妻的丈夫一肩扛下，女宮主被逮後再咬出死者哥哥也是共犯，新北地院依照共同犯傷害致死罪，判女宮主有期徒刑13年2月、丈夫4年，死者哥哥犯傷害致死罪，處有期徒刑8年6月。鍾女家屬控女宮主交保後短時間內領了約2000萬，認為涉毀損債權罪提告，檢方調查後認為女宮主說該筆款項是用於醫療，且假扣押公文由其媳婦代收，無法證明她知情，處分不起訴。

據悉，死者50歲鍾姓女子因媽媽長年篤信樹林區宮廟「無極慈玄堂」，認識70多歲韓姓女宮主，成為宮廟信徒並視韓女為乾媽，哥哥也是虔誠信徒，生活中遇事不順都由韓女下指示；2023年4月1日晚間，鍾女的林姓丈夫開車與她到宮廟拜拜，過程中因500萬元退休金被鍾女賠光的事發生爭執，韓女藉故懲罰她，要求林姓丈夫及鍾女哥哥一起持棍棒痛毆她，結束後林、鍾2男各自返家，鍾女獨留宮廟內過夜。

未料，鍾女因遭痛毆死亡，林姓丈夫一肩扛責，指稱妻子賠光他500萬退休金，盛怒下才持棍棒將她毆打致死，林姓丈夫遭收押後，供出「無極慈玄堂」宮主韓女才是主使者也參與毆打，韓女被約談後咬出鍾女哥哥也有涉案，韓女的兒子將宮廟內監視器拆除並將案發過程影片刪除，再將監視器交由韓女丟棄，意圖脫免罪責。新北地院依照共同犯傷害致死罪，判女宮主有期徒刑13年2月、林男4年，鍾男犯傷害致死罪，處有期徒刑8年6月。

▲新北樹林丈夫打死妻。（圖／記者陳以昇翻攝）

鍾女家屬向新北地院聲請對韓女民事假扣押，遭駁回後抗告，高院裁定可假扣押才獲准，子女取得假扣押裁定後聲請強制執行，從各銀行緊扣得4621元、2萬1898元、9173元、1748元。

經調查，韓女交保後短時間內提領670萬元、118萬8527元、262萬7860元、119萬7090元、212萬6900元，以及8萬2502.15美元、3萬8027美元、6萬7394美元，共約2000萬台幣。

韓女稱遭羈押9個月，出所後因為要看醫生有醫療相關花費，所以才將帳戶內款項領出，已經很久沒有交易股票，是看見法院寄的公文，才知道有被聲請假扣押，但已經忘記收到文件的時間，且執行處命令函文也是媳婦代收。

新北地檢認為，無任何事證顯示韓女知悉新北地院已裁定准許假扣押，審酌假扣押制度執行時保有一定隱密性，難認韓女主觀上對此得以知悉，裁定不起訴。