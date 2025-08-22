百萬網紅「北藝大校花」現身立法院　帳號被關20多次赴國會陳情

▲百萬網紅謝立琪出席立院記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram都爆出大量停權災情，許多長期使用者皆無預警遭停權。對此，綠委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、賴瑞隆今（22日）與在Meta累積超過百萬粉絲的網紅謝立琪一同召開記者會。謝立琪會前受訪時無奈表示，之前十年從沒有發生類似狀況，但五月開始後就算沒有發東西、也盡量修改創作內容還是持續被滅（帳號），救回來又被停權，前前後後20多次，每次都是說帳號有風險就關掉，都是無預警的，沒特別算過，但損失蠻嚴重。

▲「北藝大校花」JKF女郎謝立琪大尺度作品。（圖／JKF提供）



謝立琪KiKi是一名模特兒，也曾登上JKF封面女星，因穿上國旗比基尼慶祝國慶日在網路上爆紅，又因為畢業於北藝大，有著「國旗正妹」和「北藝大校花」兩個封號。近期因臉書等社群帳號多次遭到停權，她也找上立委申訴，今在綠委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、賴瑞隆陪同下召開記者會。

謝立琪會前受訪時坦言，之前十年從沒有發生類似狀況，但五月開始後就算沒有發東西、盡量修改創作內容還是持續被滅，自己是外拍模特，像是拍攝一些自己喜歡的影片、照片，各個帳號有到百萬（粉絲），半年來狀況一直反覆發生，救回來又被停權、不斷反覆，前前後後20多次，7、8帳號每個都被停2、3次。

謝立琪指出，自己在自救會裡發現，只是分享郭國文立委文章，帳號又馬上被滅，一直被惡意檢舉或AI監測的狀況，每次都是說帳號有風險就關掉，都是無預警的。沒有特別算過，但損失蠻嚴重的。

