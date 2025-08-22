黃暐瀚分析民進黨執政5危機　示警反核無法被認為是「進步價值」

▲總統兼民進黨主席賴清德、新任秘書長徐國勇。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗後，民進黨檢討聲浪不斷。對此，媒體人黃暐瀚21日分析，民進黨過去「民主」、「進步」、「抗中」、「親美」、「文宣」5優勢到了今日卻成了弱點，造成民進黨執政危機。他也提醒，「反核」遭遇世界趨勢挑戰，當世界各國都使用核電，「堅持不用核」的台灣，無法被認為是「進步價值」，若核三公投通過，就該順應民意。「不是多數就贏」類似談話，絕不能再出現，否則2028堪憂。

黃暐瀚發文表示，自己要談的不是823（已無關勝敗），今天要講的，是2028民進黨的執政危機。

黃暐瀚表示，過去民進黨兩次執政（2000、2016），成功因素大致可分為「民主」、「進步」、「抗中」、「親美」、「文宣」五點。但從726的結果來看，過去的「優勢」，今日卻反成「弱點」。

黃暐瀚指出，第一「民主」，早年國民黨威權專制，黨外代表「民主價值」。如今大罷免被多數選民認為是「選輸翻桌」，沒有民主素養。反罷才是「民主」，民進黨被視為正在「破壞民主」。

黃暐瀚指出，第二「進步」，民進黨堅持的進步價值很多（清廉勤政愛鄉土、居住正義、兩性平權等），其中一項「反核」，卻遭遇世界趨勢的挑戰，當世界各國都使用核電，連日本都恢復核電的時候，「堅持不用核」在今天的台灣，無法被認為是「進步價值」。

黃暐瀚認為，第三「抗中」，可能大罷免無關兩岸議題，又或是台灣多數民意已轉向不想抗中。

黃暐瀚說，第四「親美」，因為抗中，所以過去一向親美，但川普上台後對台關稅、台積電赴美、賴清德過境紐約被拒等事，都讓台灣民眾感覺不到美國的善意。

黃暐瀚提到，第五「文宣」，國民黨一個「萊爾總統」的諷刺影片，打得民進黨無力反駁。網路諷刺最多的「不是票多就贏」、「核三公投不能決定」等迷因哏，其實都與賴清德總統的說法有落差（不是表決多數贏，就可以）、（核安問題，不是公投能解決），但民進黨卻無力論述，無法反駁。不適應網路世代媒體傳播的民進黨，只能被藍白壓著打。

黃暐瀚直言，2028的總統選舉，將是民進黨「連續第四次」(2016、2020、2024、2028)爭取執政，當得太久，民眾會膩，先天已經不利，再加上「民主、進步、抗中、親美、文宣」眼下全輸，除了期待「親美、抗中」在遇到總統大選時，民眾會有不同選擇之外，「民主、進步、文宣」三項明顯落後，得有明確扭轉之策。

最後，黃暐瀚提醒，例如，若核三公投通過，就該順應民意啟動運轉程序，重建民眾對「民主」（多數贏）、「進步」（包容多元）的信心。「不是多數就贏」類似的談話，絕不能再出現，否則2028堪憂。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）