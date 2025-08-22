　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

FB、IG災情大量帳號「無預警停權」　綠委批數發部當自己總機

▲▼民進黨立委郭國文召開 Meta用戶大逃殺 數發部還在當總機 記者會 百萬網紅謝立琪出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委郭國文召開「Meta用戶大逃殺 數發部還在當總機」記者會，網紅謝立琪出席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram都爆出大量停權災情，許多長期使用者皆無預警遭停權。對此，綠委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、賴瑞隆今（22日）與在Meta累積超過百萬粉絲的網紅謝立琪一同召開記者會，要求數發部擔起主管機關的責任，面對「Meta大逃殺」問題。郭國文也批評，數發部現在還以總機自居，數發部應該聚焦使用者權益來提出法案。數發部代表則回應，已向Meta提出六大要求，包含違規事由明確化等等。

▲▼民進黨立委郭國文召開 Meta用戶大逃殺 數發部還在當總機 記者會 百萬網紅謝立琪出席。（圖／記者屠惠剛攝）

郭國文指出，最近Meta大屠殺卻又誤殺，受害者群組將近4千多人，Meta平台有許多使用者都是超過10年的老客戶，平台儲存許多個人的數位資產，如今卻因不明原因且無預警被停權，預警制度不明確、申訴管道不確定，對使用者不只是權益受損，更是喪失累積超過10年的數位資產。

郭國文也批評，數發部現在還以總機自居，現在沒有一個權屬單位跟具體法律授權，比如說歐盟的《數位服務法》針對平台的透明度與使用者救濟做規範，確保使用者明確知道自己被刪文的理由。過去數位中介法也有類似機制，數發部應該摒除一些爭議內容、聚焦使用者權益來提出法案。期待後續申訴更加明確化，包含要求Meta增加客服人員、限期回覆需求以及三周期限，這樣受害者才知道何時可以拿回權益。

經營Facebook、Instagram超過10年的謝立琪為受害者代表，他表示自己作為一名網路內容創作者，Meta平台就是他主要的工作與收入來源，從今年5月底以來，他的帳號已多次遭到封鎖，如今已滅帳超過20次，且所有平台都被停用，導致他生計受到嚴重影響，更因多次申訴沒有下文而感到無助。

謝立琪強調，願意配合Meta的社群規範，但系統都僅以「違反誠信原則」作為理由，讓人不解是哪裡違規，尤其假冒自己的帳號至今仍活耀於平台上，本人真實帳號卻被停權，令人質疑Meta的誤判以及不合理的停權標準，她不是唯一受害者，目前Line停權自救群組已經有近4000人都不理解自己為什麼被停權。

林俊憲表示，由於Meta僅以模糊理由告知使用者違規而被停權，引起許多「誤殺」的民怨，申訴Meta有兩關，包含系統審查跟人員審查，但第一關就不會過了，因為一開始就是系統刪除的、再讓系統審查怎麼會過？因此要求數發部督導Meta，具體告知使用者是什麼樣的行為，違反哪一條《社群守則》，才能減少使用者誤會。

賴瑞隆則說，許多立委都接到不少受害者陳情，都求助無門，且向Meta申訴好幾週也無消無息，他認為數發部應該要硬起來，監督Meta做好客服，並提供申訴管道，讓民眾有自救的空間。也要建立規章，這些平台也賺取許多廣告費，應該負起責任建立申訴程序。鍾佳濱認為，目前在網際網路平台使用者權益尚未法制化的狀況下，先由主管機關數發部制定「定型化指引」，來盡快保障使用者的權益。

數發部回應，有法律基礎上，數發部依法行政，最近也裁罰Meta三次、共1800萬元，在網路權益跟使用環境部分，數發部應該可以扮演一些角色，目前沒有法律基礎，會用產業輔導方式定期檢視，已經對Meta提出六項要求，第一、源頭改善精進審查準確度；第二、高敏感停權處分要經過人工覆核；第三、增加客服能量；第四、藍勾勾驗證流程要更簡化；第五、違規事由要明確化；第六、Meta有社群守則應該教育使用者，哪些會違反社群規定，別讓使用者含冤莫白。

▲▼民進黨立委郭國文召開 Meta用戶大逃殺 數發部還在當總機 記者會 百萬網紅謝立琪出席。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」
快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息
快訊／南極德雷克海峽規模7.5強震！　深度10.8公里
出門遛狗慘死！　兇手埋伏公園連開12槍
檢舉魔王曝！8個月狂噴2800張　 一天「獵殺」12件違規
百萬網紅「北藝大校花」現身立院！　赴國會陳情
快訊／台中新光三越復業爆「1事卡住」　台北總部回應
黃仁勳：希望所有能源都有被探索機會　「核能」也是好選擇
許凱被爆「和女星開房被拍」！　于正怒發3聲明
快訊／停車場爆炸聲！車子變火球　尋獲一具焦屍
快訊／黃仁勳快閃台灣！　大讚想買台積電股票都是聰明人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

普發1萬進展加速！院會今逕付二讀　有望下週三讀

再提醒823不可亮票　中選會：最高可罰20萬罰金

FB、IG災情大量帳號「無預警停權」　綠委批數發部當自己總機

百萬網紅「北藝大校花」現身立法院　帳號被關20多次赴國會陳情

韓國瑜喊：不同意罷免守住好立委　公投投同意台灣更有力

黃暐瀚分析民進黨執政5危機　示警反核無法被認為是「進步價值」

重啟核三公投明登場　黃國昌爆：澎科大教官扣投票通知單不發給學生

總預算未納志願役加薪　黃國昌：卓榮泰顯然是在對立法院宣戰

剴剴案證明「串證」有羈押必要　簡舒培轟：黃國昌提修法縱放惡魔

戴罪回鍋！民政處長助傅崐萁查水表被逮　「請辭98天」火速回任花縣府

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

虞書欣爆霸凌

普發1萬進展加速！院會今逕付二讀　有望下週三讀

再提醒823不可亮票　中選會：最高可罰20萬罰金

FB、IG災情大量帳號「無預警停權」　綠委批數發部當自己總機

百萬網紅「北藝大校花」現身立法院　帳號被關20多次赴國會陳情

韓國瑜喊：不同意罷免守住好立委　公投投同意台灣更有力

黃暐瀚分析民進黨執政5危機　示警反核無法被認為是「進步價值」

重啟核三公投明登場　黃國昌爆：澎科大教官扣投票通知單不發給學生

總預算未納志願役加薪　黃國昌：卓榮泰顯然是在對立法院宣戰

剴剴案證明「串證」有羈押必要　簡舒培轟：黃國昌提修法縱放惡魔

戴罪回鍋！民政處長助傅崐萁查水表被逮　「請辭98天」火速回任花縣府

「劍魚」颱風可能明天生成　周日午後雷雨區擴大

英國在台辦事處參訪嘉義縣災害應變中心　加強國際合作

普發1萬進展加速！院會今逕付二讀　有望下週三讀

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！血紅素剩2.6病危 淚謝愛妻「救了我一命」

再提醒823不可亮票　中選會：最高可罰20萬罰金

人妻陳屍森林！　丈夫家門前「拖行布袋」棄屍畫面被拍下

受刑人逼獄友口交摸鳥　色男上訴喊「是他抱我」想測謊遭打槍

「美妝帶貨王」盧秀燕又拿新武器狂噴　迅速登上Google熱搜

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

法越情侶竹子山古道健行迷路　金山警英語指路助脫困

【甜度超標啦】李珠珢、李雅英穿運動服活力應援！

政治熱門新聞

被爆兒子美國籍　黃國昌轟變態

減稅減負擔！　卓榮泰：明年4口家庭年所得低於164.1萬免繳綜所稅

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

總預算未納志願役加薪徐巧芯嗆欠教訓　行政院反擊：追加預算不要擋

藍委要廢陸委會　梁文傑：我們不會矇著眼

在野狂轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

黃國昌提案刪「串證羈押」法務部反對　民眾黨團：別成迫害人權幫凶

總預算未含志願役加薪　徐巧芯批卓榮泰打臉賴清德：100%讓軍人寒心

保障核安？小商人開酸：立院搬進核三

黃偉哲地震貼文「去死」　市府：翻譯搞烏龍

黃偉哲地震文竟被FB烏龍翻譯「去死！祝大家平安」　嚇壞網友急刪文

明年總預算歲出3兆350億！社福、教育、國防排前3　挹注地方增4165億

百萬網紅「北藝大校花」現身立法院　帳號被關20多次赴國會陳情

更多熱門

相關新聞

法庭文件曝馬斯克曾有意收購OpenAI

法庭文件曝馬斯克曾有意收購OpenAI

OpenAI在最新提交的法庭文件中披露，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）曾試圖拉攏Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），參與其今年針對OpenAI發起的收購計畫。

百萬網紅「北藝大校花」現身立法院　帳號被關20多次赴國會陳情

百萬網紅「北藝大校花」現身立法院　帳號被關20多次赴國會陳情

黃暐瀚分析民進黨執政5危機　示警反核無法被認為是「進步價值」

黃暐瀚分析民進黨執政5危機　示警反核無法被認為是「進步價值」

黃偉哲地震文竟被FB烏龍翻譯「去死！祝大家平安」　嚇壞網友急刪文

黃偉哲地震文竟被FB烏龍翻譯「去死！祝大家平安」　嚇壞網友急刪文

侯漢廷為「烏龍爆料」鞠躬道歉　楊植斗：給了大家很好的示範

侯漢廷為「烏龍爆料」鞠躬道歉　楊植斗：給了大家很好的示範

關鍵字：

Meta民進黨FacebookInstagram停權郭國文謝立琪林俊憲賴瑞隆鍾佳濱

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面