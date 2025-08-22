FB、IG災情大量帳號「無預警停權」　綠委批數發部當自己總機

▲民進黨立委郭國文召開「Meta用戶大逃殺 數發部還在當總機」記者會，網紅謝立琪出席。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram都爆出大量停權災情，許多長期使用者皆無預警遭停權。對此，綠委林俊憲、郭國文、鍾佳濱、賴瑞隆今（22日）與在Meta累積超過百萬粉絲的網紅謝立琪一同召開記者會，要求數發部擔起主管機關的責任，面對「Meta大逃殺」問題。郭國文也批評，數發部現在還以總機自居，數發部應該聚焦使用者權益來提出法案。數發部代表則回應，已向Meta提出六大要求，包含違規事由明確化等等。

郭國文指出，最近Meta大屠殺卻又誤殺，受害者群組將近4千多人，Meta平台有許多使用者都是超過10年的老客戶，平台儲存許多個人的數位資產，如今卻因不明原因且無預警被停權，預警制度不明確、申訴管道不確定，對使用者不只是權益受損，更是喪失累積超過10年的數位資產。

郭國文也批評，數發部現在還以總機自居，現在沒有一個權屬單位跟具體法律授權，比如說歐盟的《數位服務法》針對平台的透明度與使用者救濟做規範，確保使用者明確知道自己被刪文的理由。過去數位中介法也有類似機制，數發部應該摒除一些爭議內容、聚焦使用者權益來提出法案。期待後續申訴更加明確化，包含要求Meta增加客服人員、限期回覆需求以及三周期限，這樣受害者才知道何時可以拿回權益。

經營Facebook、Instagram超過10年的謝立琪為受害者代表，他表示自己作為一名網路內容創作者，Meta平台就是他主要的工作與收入來源，從今年5月底以來，他的帳號已多次遭到封鎖，如今已滅帳超過20次，且所有平台都被停用，導致他生計受到嚴重影響，更因多次申訴沒有下文而感到無助。

謝立琪強調，願意配合Meta的社群規範，但系統都僅以「違反誠信原則」作為理由，讓人不解是哪裡違規，尤其假冒自己的帳號至今仍活耀於平台上，本人真實帳號卻被停權，令人質疑Meta的誤判以及不合理的停權標準，她不是唯一受害者，目前Line停權自救群組已經有近4000人都不理解自己為什麼被停權。

林俊憲表示，由於Meta僅以模糊理由告知使用者違規而被停權，引起許多「誤殺」的民怨，申訴Meta有兩關，包含系統審查跟人員審查，但第一關就不會過了，因為一開始就是系統刪除的、再讓系統審查怎麼會過？因此要求數發部督導Meta，具體告知使用者是什麼樣的行為，違反哪一條《社群守則》，才能減少使用者誤會。

賴瑞隆則說，許多立委都接到不少受害者陳情，都求助無門，且向Meta申訴好幾週也無消無息，他認為數發部應該要硬起來，監督Meta做好客服，並提供申訴管道，讓民眾有自救的空間。也要建立規章，這些平台也賺取許多廣告費，應該負起責任建立申訴程序。鍾佳濱認為，目前在網際網路平台使用者權益尚未法制化的狀況下，先由主管機關數發部制定「定型化指引」，來盡快保障使用者的權益。

數發部回應，有法律基礎上，數發部依法行政，最近也裁罰Meta三次、共1800萬元，在網路權益跟使用環境部分，數發部應該可以扮演一些角色，目前沒有法律基礎，會用產業輔導方式定期檢視，已經對Meta提出六項要求，第一、源頭改善精進審查準確度；第二、高敏感停權處分要經過人工覆核；第三、增加客服能量；第四、藍勾勾驗證流程要更簡化；第五、違規事由要明確化；第六、Meta有社群守則應該教育使用者，哪些會違反社群規定，別讓使用者含冤莫白。