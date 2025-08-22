823罷免、核三延役公投同時投票　中選會：投錯票匭仍屬有效票

▲中選會提醒，公投與罷免案5大投票應注意事項。（圖／中選會提供）



記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投、第二波7位立委罷免案將在823舉行投票，中選會今（22日）表示，本次公投的投票權人人數達2000萬2091人，其中首投族約75萬人。民眾領取罷免案、公投案選票後，一起圈選後分別投入各自票匭，開票順序為罷免票先、再開公投票；若誤投錯誤票匭，依法仍屬有效投票。中選會也提醒不可亮票，違者可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

中選會指出，全國性公民投票案第21案為立法院交由中選會辦理之全國性公民投票，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」， 投票時間自23日上午8點至下午4點。

中選會說明，罷免案與公投案投票方式採「領、領、投」流程，民眾進入投票所後，先領取罷免票，再領取公投票，一起圈選後分別投入各自票匭，開票順序則先開罷免票，再開公投票。至於誤投票匭的罷免票或公投票，依法仍屬有效投票。

中選會表示，國民年滿18歲有公民投票權，本次全國性公民投票投票權人人數達2000萬2091人，其中首投族約75萬人。民眾可透過中選會「114年全國性公民投票公投專區」、或內政部戶政司全球資訊網「投票所地點查詢」系統查詢投開票所位置。本次公投全國共設368個選務作業中心、1萬7832個投開票所，動員逾20萬名選務人員投入。

▲中選會副主委陳朝建說明823公投、罷免案投票。（圖／記者陳家祥攝）



中選會提出5點提醒，呼籲民眾遵守避免觸法受罰。一、投票日雖未禁止公投宣傳活動，但不得從事罷免活動或有其他競助選行為。

二、請攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定投票所投票，並不得穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品、在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。此外，新北市、臺中市、新竹縣及南投縣，部分選舉區同日舉行罷免投票，依選罷法規定，相關穿戴佩帶也有相類限制規定，請民眾確實遵守。

三、不得攜出公投票或罷免票，違者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。四、不得撕毀公投票或罷免票，違者，處新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰。五、不可於圈定後將圈定內容出示他人（亮票），違者可處2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。

中選會表示，投票當日，中選會成立「中央選務指揮及應變中心」，即時掌握選務狀況並落實應變措施。開票後，各投票所現場張貼開票結果供民眾查看，並派專人將「投開票報告表」送至鄉（鎮、市、區）選務作業中心進行資料登載，即時將計票資料傳送至中央選情中心立即公開，與各地開票結果一致，並於中選會網站直播。

另外，國家通訊傳播委員會亦派員進駐監看，提醒媒體，將中選會的開票數據適時呈現在電視鏡面上，並揭露開票的資料來源。本次開票與計票作業全程公開透明，電腦計票具完善資訊安全防護與備援措施，並感謝承辦廠商中華電信協助辦理。

中華電信總經理林榮賜說，不管從中央計票中心到各地選務中心，建立嚴密的資訊安全防護監控機制，投票當天台電也會出動千名同仁進駐機房、選務中心，有任何狀況會最快速度處理，有信心辦好這次的計票作業。

▲中華電信總經理林榮賜。（圖／記者陳家祥攝）