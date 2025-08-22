澎科大傳教官扣投票通知單　中選會：會請學校說明、依法處理

▲中選會副主委陳朝建說明823公投、罷免案投票。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投、7位立委罷免案將在823舉行，今（22日）傳出澎湖科技大學有學生因設籍在學校，公投投票通知單被押在軍訓教官手中未發放。對此，中選會表示，會請學校進行說明，如果有其他違法事實，經過查明後，就再依法處理，依照相關法律做處理；另外，若未收到投票通知單，攜帶身分證仍然可投票。

民眾黨主席黃國昌今爆料，指接獲接到澎湖科技大學的學生投訴，設籍在學校但投票通知單全部都押在軍訓教官那裡，沒有主動發下去，今天早上黨團會非常慎重處理這件事情，請問到底誰在搞小動作？18歲以上公民權不是大家都支持的嗎？希望中選會要用最嚴正的態度看待這件事情，給社會還有年輕學子一個交代。

對此，中選會副主委陳朝建說，所詢事項是否屬實，會立刻進行事實查證跟確認。陳指出，發生的地點就報載是在學校，學校的部分除了會跟學校聯繫外，也會請學校進行說明，如果有其他違法事實，經過查明後，就再依法處理，依照相關法律做處理。

至於若沒拿到投票通知單，要如何投票？陳朝建說，如果沒有收到投票通知單，攜帶身分證仍然可以投票，相關投開票所查詢有提供內政部、中選會系統供各界查詢。