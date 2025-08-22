韓國瑜喊：不同意罷免守住好立委　公投投同意台灣更有力

▲國民黨全體黨籍委員與韓國瑜召開「不同意罷免 守住好立委 公投投同意 台灣更有力」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

明（23日）就是罷免及公投投票日，國民黨團今（22日）一早與立法院長韓國瑜在立法院議場前一起召開記者會。韓國瑜指出，國民黨有7位非常優秀的立委面臨不合理罷免，呼籲大家投下不同意罷免；此外，能源政策，為了有乾淨永續低價的能源，呼籲大家針對核三公投延役，投下同意票。最後大家也一起喊出「不同意罷免、守住好立委；公投投同意、台灣更有力」。

韓國瑜指出，今天他以立法院院長的身份呼籲國人，國民黨有7位非常優秀的立委，面臨不公平、不合理的罷免，包括副院長江啟臣，也在罷免名單上，此外也有台中的楊瓊瓔、顏寬恒；南投的游顥、馬文君；新竹的林思銘；大新店區的羅明才，這場罷免太不公平，民進黨不應該用國家的資源來罷免反對黨的立委，這樣惡性發展下去，立法院只剩一個政黨、一種聲音，會失去監督制衡的力量。

「民主不能走回頭路」，韓國瑜喊話，拜託選民們，明天一定要進到投票所，發揮智慧、勇氣的力量，投下不同意罷免。

針對能源政策，韓國瑜也說，為了乾淨、永續、低價的能源，也希望大家可以針對核三公投投下同意票，讓大家一起快速結束紛紛擾擾的政治鬥爭，過了823，希望朝野大家團結，一起為台灣來發展打拼。



