目睹變態男「脫掉牛仔褲」壓7歲女兒身上　勇爸抓住性侵前科犯

▲父親抓住壓在女兒身上的性侵犯。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名父親在家發現，一名53歲男子竟然壓在7歲女兒身上，而且身上牛仔褲已經脫落至腳踝，立即氣憤抓住對方，2人扭打了起來，並拍下照片作為證據，成功讓變態男被逮捕。

夏洛特郡(Charlotte)警方表示，被登記為性侵犯的53歲男子德安傑洛(Daniel D'Angelo)，17日晚間被一名父親發現，喝醉酒後竟然偷偷闖入女童房間，還脫去褲子壓在7歲女童身上。

The homeowner told deputies he caught Daniel D’Angelo, 53, shirtless and with his jeans around his ankles, laying on top of a juvenile female on her bed. https://t.co/AWEdzYLeht — ABC7 Sarasota (@mysuncoast) August 21, 2025

受害者父親立即阻止德安傑洛的變態行為，同時拍下兩張現場照片，一張照片中可看到，德安傑洛被發現後正在穿牛仔褲，另一張則顯示，他正要離開女童房間。

受害者表示，她原本在睡覺，醒來發現德安傑洛壓在她身上，在父親阻止之前，德安傑洛正在摸她的腿。警方表示，德安傑洛是一名被登記在名冊上的性犯罪者，約幾周前在受害者家中租了一間房，但是沒有通知警方更新住址。

德安傑洛的前房東兼室友哈特(Robin Hart)表示，她和德安傑洛一起住時非常害怕，「他每天都跑來敲我的門，我叫他走開，他還是一直敲，他喝醉了，根本不知道自己在幹嘛」。

受害女童的父親表示，他把房子租給德安傑洛時，完全不知道對方有性侵前科。被控猥褻未成年者等罪的德安傑洛，目前關押在監獄中候審。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​