　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

目睹變態男「脫掉牛仔褲」壓7歲女兒身上　勇爸抓住性侵前科犯

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲父親抓住壓在女兒身上的性侵犯。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名父親在家發現，一名53歲男子竟然壓在7歲女兒身上，而且身上牛仔褲已經脫落至腳踝，立即氣憤抓住對方，2人扭打了起來，並拍下照片作為證據，成功讓變態男被逮捕。

夏洛特郡(Charlotte)警方表示，被登記為性侵犯的53歲男子德安傑洛(Daniel D'Angelo)，17日晚間被一名父親發現，喝醉酒後竟然偷偷闖入女童房間，還脫去褲子壓在7歲女童身上。

受害者父親立即阻止德安傑洛的變態行為，同時拍下兩張現場照片，一張照片中可看到，德安傑洛被發現後正在穿牛仔褲，另一張則顯示，他正要離開女童房間。

受害者表示，她原本在睡覺，醒來發現德安傑洛壓在她身上，在父親阻止之前，德安傑洛正在摸她的腿。警方表示，德安傑洛是一名被登記在名冊上的性犯罪者，約幾周前在受害者家中租了一間房，但是沒有通知警方更新住址。

德安傑洛的前房東兼室友哈特(Robin Hart)表示，她和德安傑洛一起住時非常害怕，「他每天都跑來敲我的門，我叫他走開，他還是一直敲，他喝醉了，根本不知道自己在幹嘛」。

受害女童的父親表示，他把房子租給德安傑洛時，完全不知道對方有性侵前科。被控猥褻未成年者等罪的德安傑洛，目前關押在監獄中候審。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿、范姜彥豐同天發文！　瘋傳婚變1個月零互動
快訊／家門前蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍
8歲女車禍腦死！母翻出「媽咪我愛妳」...揪心求真相
快訊／找到槍手BMW！　已被燒爛
金正恩哭了！　公開向士兵遺屬道歉
快訊／重大事故！黃河特大橋「繩索斷裂」　7死9失聯
民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一起掛網打10小時遊戲　男突聽到「芬蘭線上好友被殺」跨國報案

機場報到櫃台冒濃煙大火　男「縱火還揮舞鐵鎚」遊客提行李逃命

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

「頭卡進零食罐」無法喝水進食3天　志工靠無人機救出垂死浪浪

新家人第一次見面　燕尾服貓看到「迷你版自己」可愛反應曝光

米克斯汪憂鬱趴沙發　一抬頭「撞臉男明星」爆紅：太像人類了

義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

川普行動發布「新款T1手機」！號稱美國製造　專家：疑用三星P圖

商場試衣間發現蠍子　巴西20歲女大生被咬「腿部劇痛」緊急送醫

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

虞書欣爆霸凌

義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

川普行動發布「新款T1手機」！號稱美國製造　專家：疑用三星P圖

商場試衣間發現蠍子　巴西20歲女大生被咬「腿部劇痛」緊急送醫

金正恩哭了！抱緊「戰死俄烏士兵」兒女　公開向遺屬道歉

目睹變態男「脫掉牛仔褲」壓7歲女兒身上　勇爸抓住性侵前科犯

快訊／南極德雷克海峽7.5強震　智利發布海嘯警報

哥倫比亞「緝毒直升機」爆炸12警喪命！　疑遭毒梟無人機擊落

人妻陳屍森林！　丈夫家門前「拖行布袋」棄屍畫面被拍下

快訊／南極德雷克海峽規模7.5強震　深度10.8公里

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

ANI醬有新衣服啦！換裝功能再升級　四款新造型免解鎖直接換

林昱珉復出被打爆！2.2局挨8安失6分　防禦率升至7.48

北面限量聯名Aimé Leon Dore搶先看！最潮復古混搭、羊毛羽絨衣細節滿分

騎士闖紅燈被抓包　竟罵2警犯賤、比中指！下場慘了

嘉義百年老店東和油脂馬稠後設新廠　打造完善生產基地

道奇「芙莉蓮」3安猛打　笑談噴裝三壘安打：其實有點累

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

國際熱門新聞

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

若美政府入股　台積電擬「歸還補助金」

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

馬19歲少女已生下五子　醫生痛批丈夫：你不心疼她嗎？

等待Fed重要演說　美股收黑152點

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

搭機「1禁忌動作」恐血栓　簡單運動能自救

即／南極德雷克海峽規模7.5強震

路透：普丁停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

日女偶像PO「最羞恥Cosplay照」　吸百萬觀看

輝達通知供應商暫停H20生產作業

普澤會沒談攏　俄襲烏7月以來規模最大

經濟學人：晶片依賴台灣的現實不可忽視

更多熱門

相關新聞

美歐史上最大貿易協議落地　汽車關稅暫留27.5％

美歐史上最大貿易協議落地　汽車關稅暫留27.5％

美國與歐盟21日正式就上個月敲定的貿易談判細節簽署聲明，宣布對大多數來自歐盟的進口商品，包括汽車、藥品、半導體與木材等設置15％的關稅。作為交換，歐盟承諾取消對所有美國工業產品的關稅，並為美國海鮮與農產品提供優惠的進口待遇。

川普笑了！韓擬對美「加碼投資」1500億美元

川普笑了！韓擬對美「加碼投資」1500億美元

范斯：烏克蘭安全保障應由歐洲承擔

范斯：烏克蘭安全保障應由歐洲承擔

美國「最暖法官」罹癌辭世　曾免罰96歲老翁

美國「最暖法官」罹癌辭世　曾免罰96歲老翁

變異鹿長滿「黑色疣狀腫塊」　專家解釋了

變異鹿長滿「黑色疣狀腫塊」　專家解釋了

關鍵字：

性侵犯父親Daniel D’Angelo佛州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面