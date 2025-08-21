川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

▲美國總統川普、南韓總統李在明將於25日進行會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明25日將與美國總統川普舉行首次峰會，屆時南韓將正式宣布由南韓企業主導、規模達1500億美元（約新台幣49兆元）的對美「追加」投資計畫，與先前在關稅談判所促成的3500億美元（約新台幣114兆元）投資基金分開進行。

同時，三星、現代汽車、LG、SK等南韓四大財閥領袖，以及共計至少16位財界代表將隨同李在明訪美，展現涵蓋半導體、造船、能源及小型模組化反應爐（SMR）等領域的全方位合作意向。

根據韓媒《韓民族新聞》獨家報導，南韓產業通商資源部近期已完成主要企業對美投資計畫的彙整，將在韓美峰會上正式公布投資規模。這筆1500億美元的投資包含南韓企業既有或已啟動的計畫。

例如，三星電子在美國德州投資370億美元建造半導體廠、現代汽車集團承諾至2028年在美投入210億美元、LG新能源（LG Energy Solution）則在亞利桑那及密西根等地擴建電池工廠，總額約30兆韓元。另有韓華集團針對美韓造船合作專案提出具體投資方案。

事實上，川普7月30日在與南韓關稅談判上達成協議後，曾透過社群平台預告，「南韓將追加大規模投資，並在李在明訪美時對外宣布」。南韓總統辦公室政策室長金容範也曾透露，關稅談判過程中確實出現企業額外投資的討論，確切金額則將依峰會最終協商結果而定。

▲李在明出訪美日前，接見李在鎔、鄭義宣、具光謨、崔泰源等財經界領袖。（圖／VCG）

根據《韓聯社》，南韓將派出由財經界人士組成的經濟使節團隨同李在明訪美，包括三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG會長具光謨、SK集團會長崔泰源、韓進集團會長趙源泰、韓華副會長金東官等，以及Naver執行長崔秀妍等人，總數至少達到16位。這些財界領袖橫跨南韓主要產業，皆在美國積極擴張事業版圖。

例如，三星正與特斯拉、蘋果等美國企業強化合作，並有望宣布德州Taylor工廠的擴建計畫。SK海力士則在印第安納州籌建新型高頻寬記憶體（HBM）後製工廠。LG新能源除與現代、Honda在美國合建電池廠外，也正推進獨資工廠擴張。

同時，韓華集團與HD現代被視為「讓美國造船業再度偉大（MASGA）」計畫的核心企業，李在明還將參觀韓華集團在費城的造船廠。韓華副會長金東官及HD現代副會長鄭基宣預計在當地提出後續合作藍圖，包括與美國軍工與造船企業深化聯手。

除製造業外，南韓其他產業領袖也在布局。包括，大韓航空與波音簽署48兆韓元（約新台幣1.2兆元）的採購協議，強化航太合作；斗山能源計畫推動小型模組化反應爐（SMR）領域的美韓合作；Celltrion則研擬在美擴大生技生產布局；LS集團則在電纜、電力設備及通訊材料領域擬投資30億美元（約新台幣980億元），並於美國維吉尼亞州開建海底電纜工廠。

在李在明正式啟程前，產業通商資源部長金正官與通商交涉本部長呂翰九已率先赴美，與美國貿易代表署、商務部及能源部高層會面，為即將到來的峰會預先協調。屆時，峰會將圍繞造船、半導體、蓄電池、核能等產業合作議題，象徵美韓同盟不僅止於安全，更逐步深化至經濟與產業供應鏈的全面結合。