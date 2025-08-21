　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

▲▼美國總統川普、南韓總統李在明6日晚間通話20分鐘。（圖／達志影像／newscom）

▲美國總統川普、南韓總統李在明將於25日進行會談。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明25日將與美國總統川普舉行首次峰會，屆時南韓將正式宣布由南韓企業主導、規模達1500億美元（約新台幣49兆元）的對美「追加」投資計畫，與先前在關稅談判所促成的3500億美元（約新台幣114兆元）投資基金分開進行。

同時，三星、現代汽車、LG、SK等南韓四大財閥領袖，以及共計至少16位財界代表將隨同李在明訪美，展現涵蓋半導體、造船、能源及小型模組化反應爐（SMR）等領域的全方位合作意向。

根據韓媒《韓民族新聞》獨家報導，南韓產業通商資源部近期已完成主要企業對美投資計畫的彙整，將在韓美峰會上正式公布投資規模。這筆1500億美元的投資包含南韓企業既有或已啟動的計畫。

例如，三星電子在美國德州投資370億美元建造半導體廠、現代汽車集團承諾至2028年在美投入210億美元、LG新能源（LG Energy Solution）則在亞利桑那及密西根等地擴建電池工廠，總額約30兆韓元。另有韓華集團針對美韓造船合作專案提出具體投資方案。

事實上，川普7月30日在與南韓關稅談判上達成協議後，曾透過社群平台預告，「南韓將追加大規模投資，並在李在明訪美時對外宣布」。南韓總統辦公室政策室長金容範也曾透露，關稅談判過程中確實出現企業額外投資的討論，確切金額則將依峰會最終協商結果而定。

▲▼李在明出訪美日前，接見李在鎔、鄭義宣、具光謨、崔泰源等財經界領袖。（圖／VCG）

▲李在明出訪美日前，接見李在鎔、鄭義宣、具光謨、崔泰源等財經界領袖。（圖／VCG）

根據《韓聯社》，南韓將派出由財經界人士組成的經濟使節團隨同李在明訪美，包括三星會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG會長具光謨、SK集團會長崔泰源、韓進集團會長趙源泰、韓華副會長金東官等，以及Naver執行長崔秀妍等人，總數至少達到16位。這些財界領袖橫跨南韓主要產業，皆在美國積極擴張事業版圖。

例如，三星正與特斯拉、蘋果等美國企業強化合作，並有望宣布德州Taylor工廠的擴建計畫。SK海力士則在印第安納州籌建新型高頻寬記憶體（HBM）後製工廠。LG新能源除與現代、Honda在美國合建電池廠外，也正推進獨資工廠擴張。

同時，韓華集團與HD現代被視為「讓美國造船業再度偉大（MASGA）」計畫的核心企業，李在明還將參觀韓華集團在費城的造船廠。韓華副會長金東官及HD現代副會長鄭基宣預計在當地提出後續合作藍圖，包括與美國軍工與造船企業深化聯手。

除製造業外，南韓其他產業領袖也在布局。包括，大韓航空與波音簽署48兆韓元（約新台幣1.2兆元）的採購協議，強化航太合作；斗山能源計畫推動小型模組化反應爐（SMR）領域的美韓合作；Celltrion則研擬在美擴大生技生產布局；LS集團則在電纜、電力設備及通訊材料領域擬投資30億美元（約新台幣980億元），並於美國維吉尼亞州開建海底電纜工廠。

在李在明正式啟程前，產業通商資源部長金正官與通商交涉本部長呂翰九已率先赴美，與美國貿易代表署、商務部及能源部高層會面，為即將到來的峰會預先協調。屆時，峰會將圍繞造船、半導體、蓄電池、核能等產業合作議題，象徵美韓同盟不僅止於安全，更逐步深化至經濟與產業供應鏈的全面結合。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾幫蔡依林、彭于晏拍片！國際級導演性侵女友人
熱帶低壓預計生成時間曝　下周連4天降雨
快訊／台64驚悚5車連環撞　騎士重傷命危
最帥總裁上班了！林裕凱公開IG　粉絲數海放Volvo官方帳號
舞小姐酒後毒駕撞死人！IG狂譙髒話　下場曝光
大學驚爆體育系霸凌新生！學校急發公告
17歲少年遭虐殺棄屍！「頭到腳全是傷」死因曝光　尋獲時已開始

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

15cm活蟲從鼻子爬出！印尼4歲女體內驚見1kg蛔蟲　昏迷10天亡

2歲童搭手扶梯慘遭「咬斷」右臂！　醫師搶救仍接不回

川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

空中性侵！15歲少女搭機睡著　隔壁印度男「趁機硬上」判決出爐

搭機「1禁忌動作」恐釀致命血栓！　治療師揭簡單運動能自救

從疫苗到核能發電！比爾蓋茲盛讚南韓：有機會「主導全球」

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐「付出更多」　英特爾成贏家

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

15cm活蟲從鼻子爬出！印尼4歲女體內驚見1kg蛔蟲　昏迷10天亡

2歲童搭手扶梯慘遭「咬斷」右臂！　醫師搶救仍接不回

川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

空中性侵！15歲少女搭機睡著　隔壁印度男「趁機硬上」判決出爐

搭機「1禁忌動作」恐釀致命血栓！　治療師揭簡單運動能自救

從疫苗到核能發電！比爾蓋茲盛讚南韓：有機會「主導全球」

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐「付出更多」　英特爾成贏家

曾幫蔡依林、彭于晏拍片！國際級導演性侵女友人　一審判3年8月

恐怖半裸男街頭隨機攻擊！警抓了又放引爆恐慌　檢出手強制送醫

GD權志龍換新車？勞斯萊斯「最奢華休旅」成新歡、要價2950萬起

北海道「應援阿嬤」9/27現身大巨蛋　陪「大王」王柏融點燃球迷熱情

玻璃容器等3類廢棄物藏血光　埔里9／1起每周一集中回收護清潔隊

中職攜手多方送暖花蓮　蔡其昌會長親贈球具傳承棒球夢

快訊／台64線5車連撞畫面曝！大重機慘遭夾擊...騎士重傷搶命中

黃偉哲感謝！台鋼獵鷹義賣捐37.8萬　助台南災後重建

靠外送月入13.8萬住豪宅　新加坡男下一步目標：存錢買房

驚見白冰冰林口餐廳成端菜小妹！　主動邀老闆合照還被拒絕

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

國際熱門新聞

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

俄大規模空襲烏克蘭　波蘭戰機急升空

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐付出更多

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

繼承未定　泰王室透露公主昏迷病危

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

科技股拋售潮　美股多收跌

馬斯克部成立美國黨了　2028年他要押寶1人

史上最大炸毀8塔　英汰燃煤17秒爆破瘋傳

川普轟聯準會：理事庫克馬上下台！

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

麥當勞CEO認了「賣太貴」　9月起套餐大降價

29日人到柬埔寨當「話術師」遣返回國

更多熱門

相關新聞

從疫苗到核電！比爾蓋茲誇南韓：能主導全球

從疫苗到核電！比爾蓋茲誇南韓：能主導全球

南韓總統李在明今（21）日在首爾龍山總統辦公室接見微軟共同創辦人比爾蓋茲，雙方談論全球公共衛生、人工智慧（AI）、氣候變遷以及小型模組化反應爐（SMR）。

日棕熊襲登山客　資深獵人曝保命大法

日棕熊襲登山客　資深獵人曝保命大法

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐付出更多

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐付出更多

現代大改款Venue傳10月底亮相

現代大改款Venue傳10月底亮相

學者提3警訊：川普恐繞過台灣與習談交易

學者提3警訊：川普恐繞過台灣與習談交易

關鍵字：

日韓要聞北美要聞南韓李在明川普美韓峰會關稅對美投資三星現代LG李在鎔韓華造船

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

即／桌球甜心肇事釀1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面