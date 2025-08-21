機場報到櫃台冒濃煙大火　男「縱火還揮舞鐵鎚」遊客提行李逃命

　
國際

米蘭機場報到櫃台冒大火　男「縱火還揮舞鐵鎚」遊客提行李逃命

義機場報到櫃台傳出大火　男「縱火還揮舞鐵槌」遊客提行李逃命。（圖／翻攝自X）

▲機場發生縱火事件。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

義大利米蘭機場發生火災，一名男子在飛往歐洲的航班報到櫃檯，突然點燃垃圾桶，迅速變大的火勢引發其他乘客恐慌、紛紛竄逃，男子還拿出鐵鎚，砸壞了電子螢幕，場面十分混亂。

事件20日上午10時30分左右發生在米蘭馬爾彭薩機場(Milan Malpensa Airport)1號航廈，從網路流傳畫面中可看到，一個報到櫃台發生大火與濃煙，嚇得大批旅客抓著行李逃跑，眼見濃煙與火勢愈來愈大，一名穿著白衣的男子手上卻拿著鐵鎚，試圖破壞電子螢幕。

一名機場工作人員注意到白衣男的怪異行為，上前試圖對話，並且趁對方不注意時立即把人壓制在地上，附近其他乘客見狀也上前幫忙，並且通報警察。

當地媒體報導，縱火男子是一名居住在義大利的馬利人，約30歲左右，過往沒有犯罪紀錄，他身上沒有登機證，也沒有護照，並不是要搭機的乘客，目前已被逮捕。

事件雖然引發混亂，一度導致航廈暫停關閉並且疏散人員，火勢順利撲滅後已經恢復營運，空中安全也沒有受到重大影響，事件沒有造成乘客或工作人員受傷，正在調查原因。

08/20 全台詐欺最新數據

512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光

去上海、深圳都賠錢！館長返台痛斥「民進黨該下跪跟人民道歉」

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

北投國中女壘奪世界冠軍　林佳龍辦慶賀茶會：台灣女壘重要里程碑

百萬YTR金針菇證實暫離台灣！「終於鼓起勇氣」目的地曝：想多充實自己

全家新推「香蕉火龍果牛奶」！水果系飲料甜點新品一次看

快訊／前PLG年度第一隊悍將　成力煥加盟富邦勇士任助理教練

香港、澳門在北京設立首座「港澳青少年愛國主義教育基地」

羅志祥也想演《角頭》

義大利米蘭火災機場縱火Milan Malpensa Airport

