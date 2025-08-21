不只科學怪兔！美驚見「變異鹿」身上長出黑色腫塊　專家解釋了

▲有人上傳1頭鹿的胸口與臉上都長了腫塊的照片，並問：「這頭鹿到底怎麼了？」（圖／翻攝自《UNILAD》）

美國科羅拉多州（Colorado）前陣子才被人目擊「科學怪兔」（Frankenstein rabbits）和「殭屍松鼠」（zombie squirrels），如今賓州（Pennsylvania）與威斯康辛州（Wisconsin）又出現了更多異常的哺乳動物，像是長滿了「黑色疣狀腫塊」的鹿。

據英國網媒《UNILAD》報導，有網友在Reddit上發文分享，自己1個月前在後院看見1隻鹿，並寫道：「不確定牠到底怎麼了，也不知道該怎麼幫忙。槍傷？腫瘤？煙火？朊病毒疾病？真的不知道該怎麼辦。」與此同時，有人也上傳1頭鹿的胸口與臉上都長了腫塊的照片，並問：「這頭鹿到底怎麼了？」

根據緬因州（Maine）內陸漁業與野生動物部（Department of Inland Fisheries and Wildlife）的說法，這些脂肪狀的腫塊是1種名為鹿纖維瘤（deer fibroma）的疾病，他們解釋這是由「特定物種的乳突病毒」引起，類似影響兔子的棉尾兔乳突病毒（cottontail rabbit papilloma virus，CRPV）。

官網進一步指出：「這些腫塊會表現為堅硬、疣狀的增生，固定在鹿的皮膚上。大小不一（大多只有幾公分直徑），顏色通常偏暗且沒有毛髮，外觀經常是裂縫狀或凸凹不平。」

他們補充，大多數感染的鹿「只會長出少量小纖維瘤，但大型纖維瘤也不少見，甚至還有全身廣泛分布於皮膚上的案例。」

至於鹿纖維瘤會傳染給人類嗎？和CRPV相似，鹿纖維瘤無法傳染給人類，也不會傳染給鹿以外的其他動物。華盛頓州（Washington）的野生動物獸醫曼斯菲爾德博士（Dr. Kristin Mansfield）告訴《FOX13》，鹿之間會因共用同一片覓食地、休息處，或是公鹿在交配季節用樹幹磨角，而互相傳播病毒。

不過，牠們身上的蜱蟲卻可能將萊姆病（Lyme disease）帶到有人類居住的地區，這種疾病能跨物種傳播。

而幸運的是，鹿的免疫系統最終能擊退鹿纖維瘤病毒，這些疣狀腫塊通常會在幾個月後縮小並消失。目前為止，尚無有效療法。若是圈養的動物，腫塊有可能透過外科手術移除。

然而，最好的處理方式仍是讓受感染的鹿保持原狀。最糟糕的情況下，若腫塊導致鹿無法進食、行動或視物，那麼安樂死便會被視為一種可能的選項。

至於為什麼「突變的野生動物」似乎愈來愈多？報導指出，其中1個可能原因就是氣候變遷。隨著天氣愈來愈溫暖，蚊子和蜱蟲得以大量繁衍。

馬里蘭大學醫學院（University of Maryland School of Medicine）的阿萬博士（Dr. Omer Awan）在接受《每日郵報》訪問時提到氣候變遷的後果：「這些溫度的變化導致一些從未在特定區域出現過的疾病，如今卻變成當地特有疾病。以萊姆病為例，我們開始在以前不曾見過的地區發現……像是加拿大南部、美國東岸的北方州份，例如緬因州（Maine）。人們開始談論這些情況，也在社群媒體上更頻繁地記錄，因此相關討論變得更多了。」

