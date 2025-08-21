一起掛網打10小時遊戲　男突聽到「芬蘭線上好友被殺」跨國報案

▲男子玩遊戲時，意外遇到凶殺案。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

芬蘭普馬拉(Puumala)發生一起離奇命案，一名英國男子在家玩線上遊戲時，發現線上好友，一名居住在芬蘭的32歲女子突然遭闖入家中的男子殺害，男子還用芬蘭語和他講話，由於後來聯繫不到朋友，他只好以電子信件方式跨海向芬蘭警方報案。

當地媒體報導，這名英國男子4月23日深夜在家與線上好友一起玩遊戲時，對方突然遇害。芬蘭警方當日凌晨4時52分，收到英國男子寄來的報案電子郵件，他告訴警方，2人一起線上打了10小時遊戲，凌晨時聽到對方家中傳出被闖入的聲音，還有一名陌生男子講著芬蘭語，後來連線就中斷，讓他十分擔心。

警方隔日前往女子家中，在客廳內發現她的屍體，附近鄰居表示，昨晚有聽到女子的尖叫聲。警方同時又接獲報案，距離案發地點約50公里的尤瓦(Juva)一座穀倉傳出縱火案，救護人員救出縱火男子，送醫後仍因重傷死亡。

本案近來調查結果出爐，警方後來確認，殺害女子的凶嫌與縱火者是同一人，他闖入女子家犯案後，又開車前往尤瓦縱火，縱火後還站在穀倉前欣賞了約10分鐘才離開。

警方調查中沒有找到任何縱火男與受害者之間的關聯，懷疑事件可能是隨機犯案，之所以會選擇受害者的家，可能因為其交通位置方便，且事發時，受害者家是附近唯一還亮燈的房子，由於凶嫌已經死亡，本案也宣告結案。