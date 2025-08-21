美國「最暖法官」罹癌辭世！曾免罰96歲超速老翁　盼祈禱溫暖世界

▲被譽為「美國最暖法官」的卡普里奧罹患胰腺癌，最後於20日病逝。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

被譽為「美國最暖法官」的卡普里奧（Frank Caprio）在與胰腺癌抗爭多年後，於當地時間20日安詳過世，享壽88歲。他生前是羅德島州普洛威頓斯市首席市政法官，以幽默、溫暖且充滿同理心的裁判風格聞名，透過實境節目走紅全球，其善意與公正的判決曾感動數百萬名觀眾，留下許多令人動容的審判故事。

根據美媒《紐約郵報》，卡普里奧1985年起擔任法官，直到2023年1月才退休。他於同年底被診斷出罹患胰腺癌，並在社群媒體上公開病床影片，略帶哽咽表示，「今年的生日跟過去任何一個都不同，我感覺不太舒服，檢查結果不理想，醫生診斷我有胰腺癌，這是一種隱匿性很強的癌症。」

在生前的審判中，有許多案例因溫暖幽默而廣為流傳。其中最為著名的是一名96歲老翁因在校園區超速被起訴，當時他開車是為了載63歲、罹患癌症的兒子去做血液檢查。卡普里奧聽完後，幽默詢問老翁兒子的年紀，並以自身兒子作為比喻，化解現場的眼淚，最終撤銷超速指控，並祝福父子健康平安。

該片段在網路上被反覆分享，觀眾大讚「完美判決」、「充滿人情味」。

卡普里奧因真人秀節目《人民法官》於2018至2020年間走紅，節目共獲四項日間時段艾美獎提名，包括三項「最佳法律／法庭節目」提名，他本人也曾獲「最佳日間主持人」提名。此外，他的YouTube頻道「Caught In Providence」擁有292萬訂閱者，多段影片展示他在庭上對當事人展現的同理心與善意而廣為流傳。

在去世前不到24小時，卡普里奧曾在病床上錄製影片向粉絲發聲，並表示相信祈禱的力量能帶來慰藉，「我再次請你們在祈禱中記得我。至高者正在看顧我們，所以請記得我。」

影片中，他微笑豎起大拇指，家人為照片註解，「卡普里奧法官衷心感謝每一位為他祈禱、送上愛與支持的人。他與家人深表感謝，請今天繼續將他放在思念與祈禱中。」

卡普里奧離世後，留下妻子喬伊斯（Joyce）、5名子女、7名孫子與孫女及2名曾孫。他不僅會被記住為公正法官，更因幽默、善良與同理心在庭上創造的溫暖回憶，被全球觀眾深深懷念。