政治

在野轟不編志願役加薪預算　綠委秀數字打臉：誰較照顧比比就知道

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤強調，民進黨執政，始終挺軍公教。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤）

▲民進黨團幹事長吳思瑤列數字強調，2016年民進黨執政以來，共幫軍公教加薪4次。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤，下同）

記者詹詠淇／台北報導

行政院院會今（21日）通過115年度中央政府總預算案，不過由於未編列志願役加薪及提高警察人員退休所得替代率預算，引發在野黨批評，國民黨更以中英文雙語發布新聞稿表遺憾。對此，民進黨團幹事長吳思瑤、副幹事長林楚茵均發文強調，總統賴清德早在4月就為國軍加薪，114年國軍調薪2次，民進黨執政時期共幫國軍加薪6次，而國民黨馬英九時期僅1次，是誰比較照顧軍公教，比一比就知道。國民黨因為被點名質疑反對國防預算，削弱國際挺台力道，急欲轉移焦點洗白罪行，不要丟臉丟到國外去。

國民黨立委徐巧芯痛批，總統賴清德已針對「軍人待遇條例」發總統令且行政院未覆議，如果行政院明年不編列預算，就是違法的行為，也是卓榮泰重重打臉賴清德；若卓倒行逆施，百分之百會讓所有的軍人寒心，降低國軍士氣難道這是民進黨政府在這個節骨眼上希望看到的嗎？國民黨也發布中英文雙語新聞稿表達遺憾，並強調，當前台灣面臨中共日益升高的軍事威脅，民進黨政府卻拒絕正視兵員不足的嚴峻挑戰，不僅違反憲法精神，扭曲預算配置，更嚴重削弱台灣防衛能力，與國際社會的期待背道而馳。

對此，民進黨立委、黨團幹事長吳思瑤指出，國民黨來罵加薪的民進黨，還發中英文新聞稿告洋狀。但事實是，2016年起民進黨為軍公教加薪幅度為14.7%，而國民黨則是3%，是誰比較照顧軍公教，比一比就知道。

提升軍人待遇部分，吳思瑤說，賴清德4月全面調升「志願役加給」及「戰鬥加給」，最多每月提升12000元。卓榮泰5、6月核定調升「網路戰」、「戰航管」以及「電偵」3項加給。政院已送出追加預算59.5億元，立院下周就要審查，拖延預算執行的是在野黨。

「徐巧芯先開砲，國民黨部還發文吿洋狀。說他們提案再加碼調薪3萬，怎麼沒編入預算？」吳思瑤重申，立委片面增加政府支出涉及違憲，不是立院說發就發，釋憲結果被迫要等，因為憲法法庭被藍白癱瘓，但政府已編59.5億合憲的軍人加薪追加預算案，藍白可以不要拖嗎？

吳思瑤大酸，因為被點名質疑國民黨反對國防預算，削弱國際挺台力道，國民黨急欲轉移焦點洗白罪行，不要丟臉丟到國外去。

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤強調，民進黨執政，始終挺軍公教。（圖／翻攝自Facebook／吳思瑤）

民進黨立委、黨團副幹事長林楚茵也表示，賴清德早在今年4月就已經為國軍加薪，114年國軍調薪2次，民進黨執政共幫軍公教加薪6次，但是國民黨馬英九只加1次。

林楚茵質疑，徐巧芯現在急著跳出來指責卓榮泰國軍加薪「不編預算」，是在急什麼？怕國民黨只做秀愛國軍被拆穿？國民黨愛違法亂惡搞大法官是自作孽，卓榮泰說得很明白「先釋憲」，視未來釋憲結果立刻調整，必要時「追溯補齊」。

林楚茵指出，「藍白惡意杯葛大法官人事同意案」，導致憲法法庭開不成也無法釋憲，說白了，國軍加薪3萬進度被卡，是國民黨拿石頭砸自己的腳，國民黨才是不讓國軍加薪的元兇，徐巧芯急著跳出來指責也無法轉移焦點。

軍公教志願役加薪總預算吳思瑤林楚茵卓榮泰賴清德

