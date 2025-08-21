　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陪林思銘車掃催大罷免不同意票　高虹安：讓台灣大惡罷終結掉

▲高虹安21日陪同林思銘車掃催大罷免不同意票。（圖／林思銘國會辦公室提供）

▲高虹安21日陪同林思銘車掃催大罷免不同意票。（圖／林思銘國會辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

第二波大罷免與「核三延役」全國性公投將於23日一同登場，被停職的新竹市長高虹安今（21日）到新竹縣竹北市與面對罷免危機的國民黨立委林思銘車掃。高虹安說，726大罷免中，她的反罷免票開出全國最高票，也是因為努力走到街頭，透過公民宣講、車掃，才讓市民知道投票重要性，所以她希望跟更多力量團結，來幫林思銘反惡罷成功，讓台灣這次大惡罷可以終結掉，希望未來不要再有勞民傷財的大罷免。

高虹安及民眾黨新竹市議員李國璋等人21日下午應邀到國民黨新竹縣黨部，要替林思銘車隊掃街。林思銘說，今天特別邀請高虹安跟他車掃，要呼籲竹北市民823出門投票，延續新竹市反惡罷成功氣勢，也對823公投票，呼籲鄉親大家為了新竹穩定供電、電價能更美麗，出來投公投同意票，讓台灣未來產業能夠永續發展，而罷免要投不同意，「我本人監督才會更有力，新竹發展建設才會更有力」。

高虹安說，上次造勢同台為林思銘助講時，已提三個要出來投不同意的3大理由，今天距離週六（指投票日）很近，特別安排時間車掃，是要讓更多縣民朋友出來投票。726大罷免中，她的反罷免票開出全國最高票，也是因為努力走到街頭，透過公民宣講、車掃，才讓市民知道投票重要性，所以她跟新竹市民眾黨團總召、議員，希望更多力量團結，來幫林思銘反惡罷成功，讓台灣這次大惡罷可以終結掉，希望未來不要再有勞民傷財的大罷免。

08/20 全台詐欺最新數據

