政治 政治焦點 國會直播 專題報導

酸「立院搬進核三」保障核安　小商人：看各位穿鉛衣怎打架

記者黃翊婷／綜合報導

核三延役公投將在8月23日舉行，經常分享政治時事觀點的網紅小商人表示，這幾天核能議題吵得沸沸揚揚，想要保障核能安全，「最安全的做法就是把立法院搬去核三廠，讓立委們在核電廠開會」，核廢料也放立法院最剛好，「民意代表以身作則，不要推給百姓。」

▲▼核三廠外觀。（圖／ETtoday資料照）

▲圖為核三廠的外觀。（圖／ETtoday資料照）

小商人21日在臉書發文調侃，這幾天核能議題吵得沸沸揚揚，想要保障核能安全，其實很簡單，「最安全的做法就是把立法院搬去核三廠，讓立委們在核電廠開會」，這樣會去當立委的人一定愛台灣，「我就看各位穿鉛衣怎麼打架，根本表決不用過半，開會跑跟飛一樣，警鈴一響跑百米閃人，那個精神壓力很大，根本沒空跟你吵架」，也不會搞延會搞到半夜，更不怕沒預算可以維護，超級「安全」。

小商人接著提議，核廢料也放立法院最好，「委員不用嘴砲說放我家之類的，民意代表以身作則，不要推給百姓。」最後乾脆總統府、行政院也一起搬過去，新北市政府就搬去核四，「我保證絕對不會有加班問題。最怕死的權貴，就更會監督安全，都不用百姓擔心，立委好好監督，委員上班，各位放心。」

文章公開之後，網友們也紛紛跟著留言開玩笑，「所以什麼單位要搬去火力發電廠」、「超過一百分」、「中肯！開會期間，全部住核三裡面」、「太實在了」、「神操作，支持」。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

