戴罪回鍋！民政處長助傅崐萁查水表被逮　「請辭98天」火速回任花縣府

▲明良臻因涉罷免「查水表」案請辭3個月後，火速回任縣府簡任機要秘書。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣政府前民政處長明良臻，利用選委會請戶政機關查對罷免提議人名冊的機會，違法利用個人資料，上門「關心」部分連署罷免國民黨立委傅崐萁的縣民。明良臻遭起訴並以電子設備監控中。他也引咎辭職，不料98天後，有案在身的明良臻已於20日火速回歸縣府任職，擔任簡任機要秘書。對此，議員胡仁順今（22日）批評，徐榛蔚無人可以用了嗎？花蓮有這麼多人才，你的傅友友有更多是經歷完整、反罷有功的，為什麼非得要用一個被起訴中、如此不適合的人？民脂民膏不是讓你拿來給這種人用的。

明良臻因「查水表」案遭訴請辭，3個月後低調回歸花蓮縣府，擔任簡任十職等機要秘書，受到外界關注，普遍認為罷免「查水表」案件仍在審理中，罷免投票結束就回歸，除了觀感不佳，其任用資格也遭質疑。對此，花蓮縣府人事處表示，花蓮縣府簡任秘書有6個員額，目前還有缺額，依公務員任用法28條，判刑確定者才不得任用，明良臻案件仍在審理階段，事實上仍保有任用資格。

對此，胡仁順批評，花蓮縣政府用人選擇聲名狼藉再加一，前民政處長明良臻回鍋縣府擔任機要，真的是為縣府與花蓮眾多鄉親抱屈。明良臻在罷免傅崐萁期間的查水表行為造成縣民的驚懼害怕，還痛罵戶政事務所職員、企圖讓公務員背鍋、陷公務員入罪。

胡仁順指出，這段時間，我還聽到好多好多縣府各局處公務員與約聘雇員工、民間單位、議會同仁被他欺負的事情，這個人根本不是適合代表縣府的人。況且他已經被起訴，還是違反個資法濫用職權這種，與縣府直接相關的違法事項。

胡仁順質疑，徐榛蔚無人可以用了嗎？花蓮有這麼多人才，你的傅友友有更多是經歷完整、反罷有功的，為什麼非得要用一個被起訴中、如此不適合的人？民脂民膏不是讓你拿來給這種人用的。