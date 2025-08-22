7/5末日預言嚇壞香港人！　不去日本「改去1地」

▲受末日預言影響，香港赴日旅遊人數減少。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本日前出現「2025年7月將發生大災難」的謠言，在中華圈引發熱議，尤其是香港赴日旅客，嚴重影響其赴日旅遊意願，許多人香港人乾脆取消原定日本旅遊行程。由於旅客減少，航空公司被迫取消、大幅縮減航班。而香港赴日觀光人數急速下滑，也同時加快了「北上消費」的趨勢，也就是到大陸深圳消費的意願。

這項謠言源於漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來 完全版》，其中提到「2025年7月將有大災難發生」。由於內容在社群上瘋傳，加上香港知名風水師也警告夏季日本恐有劫難，讓不少香港人乾脆取消原定的日本行程。

最直接的影響就是航班減少，尤其是廉價航空。香港航空自5月起陸續減少福岡、名古屋、札幌航線，鹿兒島更停飛至10月。大灣區航空也自5月縮減德島班機，9月起停飛，米子航線則在8月底畫下句點。

雖然國泰航空、日航及全日空的主要航線影響不大，但香港直飛日本地方城市的航班大幅縮水，對仰賴觀光客的地方經濟而言無疑是沉重打擊。畢竟，香港一直是日本重要的客源之一。

儘管該謠言在7月後已不攻自破，但是熟悉中華圈動態的記者中島惠指出，末日預言仍深深影響了香港赴日旅遊。自7月以來，香港赴日旅遊人數仍大幅減少。

根據日本政府觀光局7月16日公布的最新統計，今年上半年訪日外國旅客突破2151萬人次，比去年同期還多出370萬人。其中香港以127萬人次排名第五。香港2024年整年度共有268萬人次訪日，不過，專家預估7、8月恐會持續下滑，因此今年將難以追上去年訪日人數。

旅客減少不只影響人流，更波及消費力。根據觀光廳資料，2024年香港旅客在日消費額達6606億日圓（約新台幣1357億元），占比超過8％，人均花費更高達24萬（約新台幣4.9萬元）日圓以上。如果今年比去年少了3成，日本經濟恐失去2000億日圓（約新台幣411億元）收入。

長期以來，香港旅客分成兩派：經濟寬裕者常跑日本，想省錢的人則會往深圳消費。但隨著日本「大災難」謠言延燒，更多人乾脆選擇改往深圳。這股潮流被稱為「北上消費」。

所謂「北上消費」，就是香港人到深圳吃飯、購物或娛樂。近年來隨著「回鄉證」及臉部辨識通關的普及，往返更便利。其實這股趨勢早在疫情與國安法後經濟低迷時就已成形，如今則因謠言加持而進一步升溫。