　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7/5末日預言嚇壞香港人！　不去日本「改去1地」

▲▼17日的日本東京澀谷街頭。（圖／達志影像）

▲受末日預言影響，香港赴日旅遊人數減少。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

日本日前出現「2025年7月將發生大災難」的謠言，在中華圈引發熱議，尤其是香港赴日旅客，嚴重影響其赴日旅遊意願，許多人香港人乾脆取消原定日本旅遊行程。由於旅客減少，航空公司被迫取消、大幅縮減航班。而香港赴日觀光人數急速下滑，也同時加快了「北上消費」的趨勢，也就是到大陸深圳消費的意願。

這項謠言源於漫畫家龍樹諒的作品《我所看見的未來 完全版》，其中提到「2025年7月將有大災難發生」。由於內容在社群上瘋傳，加上香港知名風水師也警告夏季日本恐有劫難，讓不少香港人乾脆取消原定的日本行程。

最直接的影響就是航班減少，尤其是廉價航空。香港航空自5月起陸續減少福岡、名古屋、札幌航線，鹿兒島更停飛至10月。大灣區航空也自5月縮減德島班機，9月起停飛，米子航線則在8月底畫下句點。

雖然國泰航空、日航及全日空的主要航線影響不大，但香港直飛日本地方城市的航班大幅縮水，對仰賴觀光客的地方經濟而言無疑是沉重打擊。畢竟，香港一直是日本重要的客源之一。

儘管該謠言在7月後已不攻自破，但是熟悉中華圈動態的記者中島惠指出，末日預言仍深深影響了香港赴日旅遊。自7月以來，香港赴日旅遊人數仍大幅減少。

根據日本政府觀光局7月16日公布的最新統計，今年上半年訪日外國旅客突破2151萬人次，比去年同期還多出370萬人。其中香港以127萬人次排名第五。香港2024年整年度共有268萬人次訪日，不過，專家預估7、8月恐會持續下滑，因此今年將難以追上去年訪日人數。

旅客減少不只影響人流，更波及消費力。根據觀光廳資料，2024年香港旅客在日消費額達6606億日圓（約新台幣1357億元），占比超過8％，人均花費更高達24萬（約新台幣4.9萬元）日圓以上。如果今年比去年少了3成，日本經濟恐失去2000億日圓（約新台幣411億元）收入。

長期以來，香港旅客分成兩派：經濟寬裕者常跑日本，想省錢的人則會往深圳消費。但隨著日本「大災難」謠言延燒，更多人乾脆選擇改往深圳。這股潮流被稱為「北上消費」。

所謂「北上消費」，就是香港人到深圳吃飯、購物或娛樂。近年來隨著「回鄉證」及臉部辨識通關的普及，往返更便利。其實這股趨勢早在疫情與國安法後經濟低迷時就已成形，如今則因謠言加持而進一步升溫。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／葉丙成請辭後首發聲
屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！
快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒
得知台灣粉絲「看著妳們學日文」　3位AV女優羞炸：我們都講%
快訊／天道盟主謀哭了！喊要照顧妻小、父母求交保
快訊／頒獎典禮AAA官宣！遷往高雄世運舉辦　2天大咖主持人公
快訊／葉丙成請辭教育部政務次長
童星20歲「變超辣」！爆乳解放比基尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日22歲女公務員1手法「騙到55天病假」！　慘被抓包免職

日沖繩超市棄嬰！　3月大女嬰被棄置在停車場草叢

波音737襟翼「半空脫落狂晃」　乘客嚇壞！恐怖降落過程曝

7/5末日預言嚇壞香港人！　不去日本「改去1地」

登機門跳脫衣秀！男炫「紅內褲」倒地伸展　下秒全裸乘客傻眼

泰女遭「撿屍性侵」怪餐廳未阻止　亂刀砍死無辜老闆娘

動員6萬預備役！　以色列防長放話「摧毀加薩」

「水喝不夠」恐害變胖、憂鬱！　英研究曝1激素是關鍵

被控冒犯君主罪！　泰國前總理戴克辛「獲判無罪」

24歲OL下班回家　遭持刀刺死！神戶公寓濺血

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

日22歲女公務員1手法「騙到55天病假」！　慘被抓包免職

日沖繩超市棄嬰！　3月大女嬰被棄置在停車場草叢

波音737襟翼「半空脫落狂晃」　乘客嚇壞！恐怖降落過程曝

7/5末日預言嚇壞香港人！　不去日本「改去1地」

登機門跳脫衣秀！男炫「紅內褲」倒地伸展　下秒全裸乘客傻眼

泰女遭「撿屍性侵」怪餐廳未阻止　亂刀砍死無辜老闆娘

動員6萬預備役！　以色列防長放話「摧毀加薩」

「水喝不夠」恐害變胖、憂鬱！　英研究曝1激素是關鍵

被控冒犯君主罪！　泰國前總理戴克辛「獲判無罪」

24歲OL下班回家　遭持刀刺死！神戶公寓濺血

高宇杰身體好轉今板凳待命！平野肯定陳統恩一亮點

《膽大黨》沉默半個月道歉了！致敬X JAPAN卻「踩雷」　聲明曝光

貴婦縮胃手術狂瘦23公斤　「恐怖後遺症」讓她1年輸血12次

快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

快訊／台中傳槍響！莽男酒後跟爸吵架　對空連開3槍洩恨

王建民談洋投最後抉擇！3人搶2席？韋禮加831前難上一軍

屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！　《寶島一村》楊智斌接替登台

狙殺遛狗男槍手燒車滅證畫面曝　警研判已預選路線並自備汽油

告五人犬青慘遭酸「顏值忽高忽低」　雲安出手...撂人做1件事超甜

館長秀抖音號　直播畫面竟「秒變黑白色」剩一顆頭！全程被拍下

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

國際熱門新聞

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

若美政府入股　台積電擬「歸還補助金」

馬19歲少女已生下五子　醫生痛批丈夫：你不心疼她嗎？

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

等待Fed重要演說　美股收黑152點

即／南極德雷克海峽規模7.5強震

即／南極7.5強震　智利發布海嘯警報

人妻陳屍森林　夫「拖行布袋」被拍到

搭機「1禁忌動作」恐血栓　簡單運動能自救

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

外媒揭中國勸退企業買H20內幕　輝達回應了

輝達通知供應商暫停H20生產作業

路透：普丁停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

更多熱門

相關新聞

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

北韓與俄羅斯簽訂《全面戰略夥伴關係條約》後，北韓派遣1萬5000名士兵前往俄烏前線支援，然而卻有上千人戰死沙場。平壤當局日前特意舉行授勳儀式，頒發英雄稱號、勳章與獎章給遠赴俄烏支援的士兵，而根據《朝中社》公開的照片則可以看到，金正恩滿臉漲紅、眼眶含淚，緊緊地抱著戰死士兵的兒女。

日《新聞週刊》台灣有事特輯！挺台「豪豬戰略」

日《新聞週刊》台灣有事特輯！挺台「豪豬戰略」

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

川普笑了！韓擬對美「加碼投資」1500億美元

川普笑了！韓擬對美「加碼投資」1500億美元

從疫苗到核電！比爾蓋茲誇南韓：能主導全球

從疫苗到核電！比爾蓋茲誇南韓：能主導全球

關鍵字：

謠言香港日本旅遊日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末　血紅素剩2.6病危

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面