日22歲女公務員1手法「騙到55天病假」！　慘被抓包免職

▲日本一名女公務員偽造診斷書騙取55天休假。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市22日表示，一名22歲女性職員因長期偽造醫師診斷書與醫院收據，多次申請不實病假與健康支援休假，累計曠職長達55天，最終遭到懲戒免職。

根據ABC NEWS報導，神戶市政府說明，該名22歲女公務員隸屬行財政局稅務部法人稅務課，她在2023至2024年度間，反覆提交虛假文件，以騙取病假。由於她的請假次數過於頻繁，引起上司懷疑。上司進一步調查相關申請資料，才發現她所提交的診斷書與收據皆是偽造。

調查顯示，該職員最初仍否認造假，堅稱「沒有偽造文件」，但最終被揭發有高達55天的病假與休假全是偽造申請。神戶市政府嚴正指責，這樣的行為不僅作為公務員難以被接受，身為社會人也完全不應該有這樣的行為，因此決定於22日正式將她免職。

除了這起案件，神戶市同日也處分另一名垂水區男性公務員。該名男子在2023年6月至10月間，趁同事不注意兩度竊取同事錢包內的現金，共計1萬5000日圓（約新台幣3083元）。

這起竊盜案直到2025年1月才曝光。當時該名男職員因其他事被上司找去談話，沒想到他在對話中自己說出2023年的偷竊行為，才讓事件浮上檯面。

面對市府調查，男子解釋稱，當時看到同事的錢包掉落，裡面塞滿1萬日圓鈔票，心生僥倖才拿走部分現金，甚至以為「少一張也不會被發現」。神戶市最後決議，對該名男職員祭出停職3個月的懲戒處分。