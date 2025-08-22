金正恩哭了！抱緊「戰死俄烏士兵」兒女　公開向遺屬道歉

▲戰死士兵的遺屬抱著金正恩痛哭。（圖／朝中社，下同）



記者王佩翊／編譯

北韓與俄羅斯簽訂《全面戰略夥伴關係條約》後，北韓派遣1萬5000名士兵前往俄烏前線支援，然而由卻有上千人戰死沙場。平壤當局日前特意舉行授勳儀式，頒發英雄稱號、勳章與獎章給遠赴俄烏支援的士兵，而根據《朝中社》公開的照片則可以看到，金正恩滿臉漲紅、眼眶含淚，緊緊地抱著戰死士兵的兒女。

北韓官方媒體《朝中社》22日報導，首都平壤舉行了一場授勳儀式，對被派往俄羅斯的人民軍指揮官及士兵進行表彰，領導人金正恩也親自出席。儀式上，金正恩強調，這些士兵「充分證明了朝鮮人民軍的威力」，並公開了金正恩親自擁抱在俄烏戰爭中陣亡士兵的遺屬的畫面。

這是北韓首次替赴俄作戰的士兵舉行國家級表彰。典禮上，立下戰功的軍人獲頒英雄稱號、勳章與獎章。金正恩在演說中表示，舉行這場授勳儀式是為了讓全國人民對這些戰士致上最高敬意，並稱讚「最令我肯定的是，軍隊已充分展現出對戰爭的周全準備」。

談及戰死將士時，金正恩語帶哀痛指出，「如今只能透過照片見到他們，讓我感到心如刀割，如果他們能和我們同在這裡，該有多好。」他也向遺族致歉，表示自己無法守護好他們「托付給我們的寶貴兒子」，隨後帶領全場默哀。

此外，金正恩還宣布，將在平壤興建戰鬥慰訓紀念館與紀念碑，以延續陣亡士兵的功勳。據悉，自2024年10月起，北韓已派出約1萬5000名士兵赴俄，支援因烏軍反擊而遭越境攻擊的俄羅斯，但已有超過4000人傷亡。