　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩哭了！抱緊「戰死俄烏士兵」兒女　公開向遺屬道歉

▲▼金正恩頒發勳章給戰死俄烏前線的北韓士兵。（圖／朝中社）

▲戰死士兵的遺屬抱著金正恩痛哭。（圖／朝中社，下同）

記者王佩翊／編譯

北韓與俄羅斯簽訂《全面戰略夥伴關係條約》後，北韓派遣1萬5000名士兵前往俄烏前線支援，然而由卻有上千人戰死沙場。平壤當局日前特意舉行授勳儀式，頒發英雄稱號、勳章與獎章給遠赴俄烏支援的士兵，而根據《朝中社》公開的照片則可以看到，金正恩滿臉漲紅、眼眶含淚，緊緊地抱著戰死士兵的兒女。

▲▼金正恩頒發勳章給戰死俄烏前線的北韓士兵。（圖／朝中社）

北韓官方媒體《朝中社》22日報導，首都平壤舉行了一場授勳儀式，對被派往俄羅斯的人民軍指揮官及士兵進行表彰，領導人金正恩也親自出席。儀式上，金正恩強調，這些士兵「充分證明了朝鮮人民軍的威力」，並公開了金正恩親自擁抱在俄烏戰爭中陣亡士兵的遺屬的畫面。

這是北韓首次替赴俄作戰的士兵舉行國家級表彰。典禮上，立下戰功的軍人獲頒英雄稱號、勳章與獎章。金正恩在演說中表示，舉行這場授勳儀式是為了讓全國人民對這些戰士致上最高敬意，並稱讚「最令我肯定的是，軍隊已充分展現出對戰爭的周全準備」。

▲▼金正恩頒發勳章給戰死俄烏前線的北韓士兵。（圖／朝中社）

▲▼金正恩頒發勳章給戰死俄烏前線的北韓士兵。（圖／朝中社）

談及戰死將士時，金正恩語帶哀痛指出，「如今只能透過照片見到他們，讓我感到心如刀割，如果他們能和我們同在這裡，該有多好。」他也向遺族致歉，表示自己無法守護好他們「托付給我們的寶貴兒子」，隨後帶領全場默哀。

此外，金正恩還宣布，將在平壤興建戰鬥慰訓紀念館與紀念碑，以延續陣亡士兵的功勳。據悉，自2024年10月起，北韓已派出約1萬5000名士兵赴俄，支援因烏軍反擊而遭越境攻擊的俄羅斯，但已有超過4000人傷亡。

▲▼金正恩頒發勳章給戰死俄烏前線的北韓士兵。（圖／朝中社）

▲▼金正恩頒發勳章給戰死俄烏前線的北韓士兵。（圖／朝中社）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿、范姜彥豐同天發文！　瘋傳婚變1個月零互動
快訊／家門前蹓狗遭槍殺　同居人、妹妹哀痛認屍
8歲女車禍腦死！母翻出「媽咪我愛妳」...揪心求真相
快訊／找到槍手BMW！　已被燒爛
金正恩哭了！　公開向士兵遺屬道歉
快訊／重大事故！黃河特大橋「繩索斷裂」　7死9失聯
民眾黨要刪「勾串羈押」　基層檢察官怒了：勿當詐騙集團幫兇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

川普行動發布「新款T1手機」！號稱美國製造　專家：疑用三星P圖

商場試衣間發現蠍子　巴西20歲女大生被咬「腿部劇痛」緊急送醫

金正恩哭了！抱緊「戰死俄烏士兵」兒女　公開向遺屬道歉

目睹變態男「脫掉牛仔褲」壓7歲女兒身上　勇爸抓住性侵前科犯

快訊／南極德雷克海峽7.5強震　智利發布海嘯警報

哥倫比亞「緝毒直升機」爆炸12警喪命！　疑遭毒梟無人機擊落

人妻陳屍森林！　丈夫家門前「拖行布袋」棄屍畫面被拍下

快訊／南極德雷克海峽規模7.5強震　深度10.8公里

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

虞書欣爆霸凌

義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

川普行動發布「新款T1手機」！號稱美國製造　專家：疑用三星P圖

商場試衣間發現蠍子　巴西20歲女大生被咬「腿部劇痛」緊急送醫

金正恩哭了！抱緊「戰死俄烏士兵」兒女　公開向遺屬道歉

目睹變態男「脫掉牛仔褲」壓7歲女兒身上　勇爸抓住性侵前科犯

快訊／南極德雷克海峽7.5強震　智利發布海嘯警報

哥倫比亞「緝毒直升機」爆炸12警喪命！　疑遭毒梟無人機擊落

人妻陳屍森林！　丈夫家門前「拖行布袋」棄屍畫面被拍下

快訊／南極德雷克海峽規模7.5強震　深度10.8公里

餐飲出身！黃仁勳兒女都成「輝二代」　驚人年薪曝光

義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

ANI醬有新衣服啦！換裝功能再升級　四款新造型免解鎖直接換

林昱珉復出被打爆！2.2局挨8安失6分　防禦率升至7.48

北面限量聯名Aimé Leon Dore搶先看！最潮復古混搭、羊毛羽絨衣細節滿分

騎士闖紅燈被抓包　竟罵2警犯賤、比中指！下場慘了

嘉義百年老店東和油脂馬稠後設新廠　打造完善生產基地

道奇「芙莉蓮」3安猛打　笑談噴裝三壘安打：其實有點累

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

國際熱門新聞

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

若美政府入股　台積電擬「歸還補助金」

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

馬19歲少女已生下五子　醫生痛批丈夫：你不心疼她嗎？

等待Fed重要演說　美股收黑152點

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

搭機「1禁忌動作」恐血栓　簡單運動能自救

即／南極德雷克海峽規模7.5強震

路透：普丁停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

日女偶像PO「最羞恥Cosplay照」　吸百萬觀看

輝達通知供應商暫停H20生產作業

普澤會沒談攏　俄襲烏7月以來規模最大

經濟學人：晶片依賴台灣的現實不可忽視

更多熱門

相關新聞

日《新聞週刊》台灣有事特輯！挺台「豪豬戰略」

日《新聞週刊》台灣有事特輯！挺台「豪豬戰略」

《新聞週刊》日本版最新一期以「台灣有事」為封面主題，專文探討台海安全情勢。美國智庫大西洋理事會副會長奎尼克（Matthew Kroenig）在文中指出，若第三次世界大戰爆發，「台灣海峽極可能成為導火線」。他強調，儘管台灣正積極強化自我防衛、邁向「豪豬化」，但真正嚇阻中國，仍需仰賴美國長期支持。

路透：普丁停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

路透：普丁停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

2歲童遭手扶梯夾斷手　醫師搶救仍接不回

2歲童遭手扶梯夾斷手　醫師搶救仍接不回

川普笑了！韓擬對美「加碼投資」1500億美元

川普笑了！韓擬對美「加碼投資」1500億美元

關鍵字：

北韓俄羅斯金正恩士兵日韓要聞俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面