嘉義台大佳醫診所等列績優　助民眾遠離代謝症候群風險

▲▼ 嘉義縣3診所獲頒代謝症候群防治績優診所 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為預防代謝症候群，嘉義縣衛生局輔導60家醫療院所參與「代謝症候群防治計畫」。其中，台大佳醫診所、吳振維診所及德家診所被評為「全國或縣市前5%」績優單位，並於昨(21)日在臺大國際會議中心接受衛生福利部國民健康署表揚。

根據調查，國人20歲以上近3成罹患代謝症候群，包含血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高、腰圍過粗、好膽固醇不足等問題，未來罹患糖尿病、心血管疾病的風險是一般人的2到6倍，但只要積極改善生活型態，就有機會逆轉，遠離慢性病威脅。

台大佳醫診所、吳振維診所及德家診所積極與個案共同設定健康目標，提供專業的健康指導(如:飲食、運動等)並定期追蹤管理，因協助預防和延緩代謝症候群績效卓著，獲國健署頒發績優獎。

國民健康署鼓勵各類健康檢查資源，如勞工健檢、公教健檢、成人預防保健服務等，檢視三高指數，檢查結果可讓醫療院所協助將健檢結果上傳至健保署健康存摺，協助民眾評估並及早察覺代謝症候群的風險、及時因應；此外，健康存摺中的「代謝症候群專區」也可連結代謝症候群防治計畫資訊，方便民眾就近尋求專業協助。

衛生局長趙紋華表示，民眾若發現健康檢查報告中血壓、血糖、血脂、腰圍或好膽固醇，有3項或以上數值異常，建議及早尋求專業協助，透過基層診所幫助民眾有效改善慢性病共同危險因子，遠離代謝症候群的危害。

趙紋華表示指出，嘉義縣已有60家醫療機構加入「代謝症候群防治計畫」提供專業服務，到今年6月底已有8,853名鄉親受惠，並呼籲20至69歲的民眾多加利用。另外也鼓勵尚未加入本計畫的基層診所踴躍參與，共同照護嘉義縣民的健康。