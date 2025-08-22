嘉縣115年全中運盛大揭幕　 吉祥物「Q寶」、「蛙寶」獨家亮相

▲▼ 嘉義縣府115年全中運揭牌典禮 「Q寶」、「蛙寶」公開亮相 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115年全國中等學校運動會（全中運）明年4月18日至23日在嘉義縣舉行，共21項運動賽事，預計約1萬8,000位人次參與。今(21)日嘉義縣長翁章梁、教育部體育署組長蔡忠益、中華民國高級中等學校體育總會秘書長朱彩鳳與嘉義縣體育會理事長翁聰賢共同為執行委員會揭牌，並頒發執行委員會幹部聘書。可愛吉祥物「Q寶」跟「蛙寶」也公開亮相，預告嘉義縣正全力整備，準備迎接一年一度的重要學生運動賽會。

嘉義縣長翁章梁表示，自112年確定全中運落腳嘉義縣以來，縣府便積極籌備各項事宜。這也是繼111年成功承辦全民運動會後，嘉義縣再次舉辦全國性大型體育賽事，證明「超越在嘉義」不是口號，更是實際行動的展現。

翁縣長強調，全中運是孕育體壇明日之星的重要舞台，為選手累積經驗、磨練膽識的關鍵歷程。嘉義縣近年持續投入資源發展運動教育，從國小到高中建立完整訓練體系，並積極聘任專業教練與助理教練，扎根基層運動發展。

記者會上首次公開本屆全中運的兩位吉祥物：「Q寶」與「蛙寶」。其中，「Q寶」延續111年全民運「太陽Q寶寶」的設計，從2D圖像進化為3D造型，外型更加成熟，象徵運動員經過歷練後的成長與蛻變；新角色「蛙寶」則取材自台灣特有種「諸羅樹蛙」，該物種主要棲息於嘉義縣大林鎮一帶，擁有能抵禦強風的強力趾尖吸盤，象徵選手堅韌不拔、勇往直前的精神。

115年全中運籌備工作穩健啟航，也展現嘉義縣政府團隊的用心與決心。嘉義縣將持續強化場館設施、完善交通接駁及後勤支援，力求打造一場安全、順暢、感動人心的全中運。

翁章梁邀請全國民眾，明年3月來嘉義參觀2026台灣燈會，欣賞最繽紛燦爛的光影藝術；緊接著4月回到嘉義，一同觀賞精彩熱血的全中運賽事，感受運動與城市魅力交織的獨特風采。