生活

快儲水！嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

▲▼停水，水龍頭，自來水。（示意圖／記者許力方攝）

▲台水公告，嘉義縣與台南市部分區域停水通知，請市民儘早儲水備用。（示意圖／記者許力方攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義縣與台南市近期將進行多項管線工程與漏水調查，部分行政區將依排程暫停供水。民眾若住在相關地區，需提前做好備水準備。

台灣自來水公司表示，嘉義縣方面，東石鄉的網寮村、塭仔村及西崙村將於8月19日至8月22日，每晚10點到翌日清晨5點暫停供水，主要是為配合小區管段封閉測試、水壓量測及排水作業。大林鎮樊厝與部分下潭底則在8月19日下午1點至5點停水，配合排水與橋樑改建工程，水壓回穩可能略有延遲，遇雨則順延。

台南市則有多個地區陸續進行分區計量管網建置、漏水調查及設備維修。關廟區中正路、仁愛路、北仁街等路段，8月20日晚間11點至21日清晨5點，以及8月21日晚間11點至22日清晨5點，將分別因管網建置與調查作業暫停供水。關廟區部分路段（如中山路一段、光復街、和平路等）8月20日上午8點至11點，以及香洋路一帶將有降壓情形，主因是進水錶故障需更換。

麻豆區興農里、中興里三民路等地，8月19日晚間11點至20日凌晨5點間，將分段間歇停水，每段約30分鐘，執行漏水調查作業。將軍區巷埔里將軍里部分用戶，8月19日上午9點至11點也將進行管線分段測試，間歇停水。

另外，東山區南勢里與六甲區大丘里，將因台電線路維修，8月21日下午1點半至5點半暫停供水。大橋二街202號至218號、中華西街232號至240號等雙數側，則分別在8月19日上午9點至下午5點，因管線漏水搶修暫時停水。

台灣自來水公司表示，如有疑問或需進一步資訊，民眾可撥打客服專線1910查詢。

08/17 全台詐欺最新數據

關鍵字：

供水停水嘉義縣台南市管線

