地方 地方焦點

嘉縣環保局科技監視 　「公廁APP」提供即時公廁資訊

▲▼ 嘉義縣推出「公廁APP」，友善如廁新體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣推出「公廁APP」，友善如廁新體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局為改進環境衛生與髒亂問題，在交流道下、重點道路等特定區域，運用科技執法24小時錄影蒐證，不僅發現民眾亂丟垃圾、菸蒂，更有亂吐檳榔渣及隨地便溺等行為，確認違規後，依廢清法開罰1,200元～6,000元。

▲▼ 嘉義縣推出「公廁APP」，友善如廁新體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

太陽能全天候監視器113年3月至114年7月已取締4,026件違規，亂丟菸蒂約佔14％，而隨地便溺佔了61％，環保局考量長者、幼童外出如廁需求，以及民眾外出工作，到了不熟悉的環境偶有內急，今年度完成開發「嘉義縣環保局公廁APP」，涵蓋全縣列管的1,412座公廁，下載安裝APP就近如廁，勿貪圖一的方便，反而得到一張罰單。

▲▼ 嘉義縣推出「公廁APP」，友善如廁新體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

至於亂丟菸蒂則會污染土壤與水源，香菸濾嘴是一種塑膠材料，隨意丟棄會釋出塑膠纖維以及尼古丁等化學物質，危害生態環境，環保局首創撿菸蒂兌換現金活動，資收個體戶資源回收時也能撿拾菸蒂，環保同時達到社會關懷，113年回收50,170支保特瓶，114年4月至8月已回收28,329瓶。

▲▼ 嘉義縣推出「公廁APP」，友善如廁新體驗 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局長張輝川說，在開啟定位服務及連線上網的狀態下，進入APP資料即可自動更新為最新版本，並於地圖上顯示當下周邊公廁，「公廁列表」可依照自身需求搜尋「親子廁所」、「無障礙廁所」等類型，大幅提高即時性、便利性。

出門在外難免有如廁需求，尤其全家大小一同出遊時，下載「嘉義縣環保局公廁APP」，無論何時何地，輕鬆掌握身邊公廁資訊，每一次出行更加舒適愉快，也請鄉親利用APP「請留下評分」功能，進行公廁評分、留下寶貴意見，環保局也將請管理單位儘速改善。

