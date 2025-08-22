　
地方 地方焦點

戒菸五招啟動！　嘉縣70歲長者成功告別50年菸癮

▲▼ 嘉義縣大林鎮50年菸癮長輩戒菸成功 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣大林鎮50年菸癮長輩戒菸成功 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「生活真的不一樣了！」嘉義縣大林鎮謝先生在大林衛生所協助下，成功戒除50年菸癮，不僅氣色煥然一新，與家人的互動也更親密，同時節省生活開支，受益匪淺。

▲▼ 嘉義縣大林鎮50年菸癮長輩戒菸成功 。（圖／嘉義縣政府提供）

70歲的謝先生從16歲開始吸菸，菸齡長達50多年，長期吸菸讓他胸悶、呼吸困難，生活品質大不如前，就醫檢查出肺部纖維化，醫師嚴正建議戒菸，在大林衛生所專業團隊協助與家人的支持下，最終成功戰勝菸癮。

大林鎮衛生所主任喬嘉表示，謝先生在衛生所接種疫苗時，護理人員即鼓勵參加衛生所戒菸門診，護理師每隔2到3天就主動致電關心，提醒注意戒斷反應，並安排每月一次回診追蹤。

▲▼ 嘉義縣大林鎮50年菸癮長輩戒菸成功 。（圖／嘉義縣政府提供）

謝先生說，戒菸過程出現失眠、食慾改變及菸癮難耐等症狀，用泡茶、喝咖啡或吃餅乾轉移注意力，讓嘴巴有事可做，也嘗試多喝水、多運動，隨著吸菸習慣調整，開始減輕咳嗽、改善睡眠品質，整個人神采奕奕。謝伯伯開心表示，生活真的不一樣了。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，全縣18家衛生所及34家合約醫療院所都提供專業戒菸服務，提供藥物及追蹤，陪伴民眾度過最困難的階段。

▲▼ 嘉義縣大林鎮50年菸癮長輩戒菸成功 。（圖／嘉義縣政府提供）

想成功戒菸可善用「戒菸五招」:多喝水、多運動、深呼吸、潔牙洗臉、尋求專業協助，能有效減緩菸癮，為自己和家人的健康勇敢踏出第一步，歡迎撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，讓專業團隊陪伴民眾迎向無菸人生。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

戒菸健康菸癮嘉義縣長者

