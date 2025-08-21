　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院今（21日）通過115年度中央政府總預算，國民黨立委王鴻薇表示，沒想到翻開「114年中央政府追加預算案」赫然發現行政院這次追加預算補的居然是他們惡名昭彰的「媒宣費」，把原本被砍掉的，都靠追加預算補回來。王質疑，民進黨政府又在玩偷雞摸狗的把戲，現在是要通過追加預算讓你去豢養媒體嗎？

王鴻薇指出，根據「114年中央政府總預算追加預算案」以及「113年、114年的中央政府總預算總預算」可以發現，民進黨政府113年編列「媒體政策及業務宣導經費」預算為 11億6272萬元，114年更進一步編列14億9288萬6千元。經過立法院刪減後為7億2447萬3千元。然而行政院近日提出的總預算追加預算案又補到11億5353萬9千元。如果沒有被發現，一但通過恐怕又要讓這些綠媒賺飽飽。

「我過去就揭露，立法院預算中心之前就有釋出報告，近3年政府媒體宣傳費集中特定得標廠商。」王鴻薇說，民國105年民進黨執政開始計算，三立、民視長年把持政府媒體預算，按工程會資料，得標高達95億元，平均每年拿十到11億元預算。「媒體政策及業務宣導經費」本就是他們豢養特定媒體的飼料，也是本次監督預算的重點，更是人民所痛恨的，民進黨暗渡陳倉，就是在挑戰國人底線。

王鴻薇表示，尤其賴清德政府，說到要提升現役軍人待遇和警消退撫待遇、或是要普發現金一萬，不是推托浪費國人時間，就是試圖靠釋憲大法官翻桌，但是面對這些要給自己人的錢，就是想方設法也要生出來，軍警消同胞，怎麼可能忍得下去。

▼王鴻薇21日指出，行政院這次追加預算補的居然是「媒宣費」，把原本被砍掉的，都靠追加預算補回來。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▼王鴻薇21日指出，行政院這次追加預算補的居然是「媒宣費」，把原本被砍掉的，都靠追加預算補回來。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰毀憲亂政連軍人都騙

未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰毀憲亂政連軍人都騙

行政院今（21日）拍板115年中央政府總預算案，其中國防預算共9495億，達GDP 3.32%，但行政院長卓榮泰說，總預算未包含軍人待遇調整以及警消退休條例部分，預計送出總預算案時提出釋憲。對此，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批，卓榮泰違憲亂政，且自以為大法官？現在政府出爾反爾，果然民進黨政府就是最大的詐騙集團。

就安基金補助羅景壬團隊拍片　王鴻薇轟洪申翰有鬼：想隱瞞什麼？

就安基金補助羅景壬團隊拍片　王鴻薇轟洪申翰有鬼：想隱瞞什麼？

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

特別條例修正案有望週五逕付二讀　國民黨團：普發一萬不要再拖

特別條例修正案有望週五逕付二讀　國民黨團：普發一萬不要再拖

