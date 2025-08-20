　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

就安基金補助羅景壬團隊拍片　王鴻薇轟洪申翰有鬼：想隱瞞什麼？

▲▼民眾黨20日舉辦「720民主起義 反罷要贏 台灣要贏」造勢，黃國昌、陳佩琪、羅智強、賴士葆、徐巧芯、王鴻薇、李彥秀出席。（圖／記者莊喬迪攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者莊喬迪攝）

記者崔至雲／台北報導

近日藍營揭露《零日攻擊》導演羅景壬竟拿走過去3年就安基金5174萬元裡的2872萬元，引發熱議；勞動部長洪申翰今（20日）表示，檢調已經立案調查。對此，國民黨立委王鴻薇表示，為什麼洪申翰當時第一時間不敢承認，「所以有鬼，洪申翰自己就有鬼，到底想要隱瞞什麼」。

凌濤18日舉行記者會揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在2022年到2024間，獲得就業安定基金2872萬元補助，質疑拿人民納稅錢養「綠友友」，勞動部發聲明澄清。洪申翰表示，去年底就安基金使用受到關注後，勞動部馬上啟動了檢討作業，接下來也會落實這些檢討。

王鴻薇表示，民進黨針對弊案就像擠牙膏，黨中央日前揭露我國就安基金針對「零日攻擊」導演羅景壬及其團隊，有3年2800多萬的標案時，勞動部第一時間聲明是「勞動部就安基金絕對沒有投資，給零日攻擊的相關標案，有心人士不要刻意操作」。洪申翰第一時間想做政治操作又偷換概念。

王鴻薇表示，她也發現羅景壬團隊拿了2800多萬的標案，再對照審計部曾針對就安基金指出，有高達5000萬以上的支出不符用途目的，審計部要求勞動部填補，意思是勞動部在亂用這些錢且要補回來。勞動部竟請行政院編預算，拿納稅人的錢，去彌補不合目的規定的支出。

王鴻薇指出，昨天她質詢時，顯然行政院長卓榮泰不知情，現在洪申翰才趕快出來回應。羅景壬團隊在當時就安基金，拿的是「開口合約」，沒有另案招標，這有問題，應另行招標卻沒有，直接給羅景壬團隊，一給就給三年；再者，開口合約有規定，她印象是要有35支影片，要宣傳等等，羅景壬團隊只用一支影片、一個記者會，就可以核撥，這當然有弊案。卓榮泰一定要徹查。

王鴻薇提到，羅景壬團隊用開口合約，但沒有按照合約來核撥來結案，裡面是否有人謀不臧的問題？洪申翰查了沒？這是審計部報告直接點明指出，這案子不是現在才爆發。洪申翰在包庇誰、護航誰，被人爆料後，第一時間還想混水摸魚。為什麼洪申翰當時第一時間不敢承認，「所以有鬼，洪申翰自己就有鬼，到底想要隱瞞什麼」。

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

就安基金補助羅景壬團隊拍片　王鴻薇轟洪申翰有鬼：想隱瞞什麼？

關鍵字：

就安基金羅景壬王鴻薇洪申翰

