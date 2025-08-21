未編志願役加薪、警消提高退撫　王鴻薇：卓榮泰毀憲亂政連軍人都騙

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院今（21日）拍板115年中央政府總預算案，其中國防預算共9495億，達GDP 3.32%，但行政院長卓榮泰說，總預算未包含軍人待遇調整以及警消退休條例部分，預計送出總預算案時提出釋憲。對此，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇批，卓榮泰違憲亂政，且自以為大法官？現在政府出爾反爾，果然民進黨政府就是最大的詐騙集團。

立法院會今年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得替代率，應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者替代率43.25%，最高增至36年替代率80%。此外，6月時，也三讀通過軍人待遇條例修正案，增加志願役、義務役待遇。

但卓榮泰表示，政府對軍警消的照顧不遺餘力，也持續提升相關福利跟相關機制，中央政府必須考量各個不同公務員身份之間的公平性、衡平性，驟然大幅增加某一類公務人員的待遇，會喪失這樣的公平與衡平，「因此必須向國人報告，在這次預算的編列中，並未將這兩項爭議性的預算編列進去」。

對此，王鴻薇在臉書說，行政院通過115年度中央政府總預算，竟然違法編列，未依總統公告的「警察人事條例」和「軍人待遇條例」修正案，提高現役軍人待遇和警消退撫，結果行政院的說法竟是說要釋憲，但問題是在沒有釋憲結果前，卓自己以為是大法官了嗎？就直接宣判軍人加薪和警消退撫提高的死刑了嗎？毀憲亂政，莫此為甚。

王鴻薇表示，尤其明年國防預算高達9495億元，較今年暴增近1800億元，為軍警加薪本來就可列入美國要求的占GDP3％，為何賴政府要苛剋現役軍人，以及退役的警消海巡弟兄，寧願編列巨款去買武器，買武器來沒有人能操作，是買廢鐵嗎？

王鴻薇也說，尤其今年七大軍事院校，因為6月立法院通過幫現役軍人加薪而出現罕見的招生額滿，現在政府出爾反爾，是在開玩笑嗎？果然民進黨政府就是最大的詐騙集團，連自己的軍人都騙，還敢奢談什麼國防靱性。