生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

故宮「肉形石」首度前進東台灣！蘭陽博物館展出15件文物

▲▼故宮文物首度至蘭陽博物館展出。（圖／故宮提供）

▲今年12月故宮人氣國寶〈肉形石〉將領軍前進東台灣。（圖／故宮提供）

記者林育綾／綜合報導

國立故宮博物院「故宮國寶出遊去」計畫，將首度前進東台灣，今（21日）故宮與宜蘭縣政府舉行展覽合作簽約儀式，預告今年12月23日至明年3月22日，由國寶「肉形石」領軍，在蘭陽博物館推出「勁水國寶：故宮×蘭博特展」。

▲▼故宮文物首度至蘭陽博物館展出。（圖／故宮提供）

▲故宮蕭宗煌院長（右）、宜蘭縣林茂盛代理縣長（左）簽署展覽合作。（圖／故宮提供）

故宮蕭宗煌院長表示，在行政院核定「新故宮計畫」的支持下，故宮持續推動「故宮國寶出遊去」專案，與各縣市地方政府合作，將文物典藏分享至地方館所展出，實踐文化資源共享。從2020年起，故宮國寶足跡已遍及中部彰化、南部台南、離島澎湖，今年12月更將首度前進蘭陽平原。

「勁水國寶：故宮×蘭博特展」特展精選故宮文物，以及宜蘭珍貴的考古出土文物，搭配創新數位科技，打造兼具文化深度與地方特色的展覽，除了讓故宮走入更多人的生活，也為地方觀光注入嶄新動能，落實成為「全民的故宮」、「生活的故宮」。

▲▼故宮文物首度至蘭陽博物館展出。（圖／故宮提供）

▲故宮文物將首度至蘭陽博物館展出。（圖／故宮提供）

宜蘭縣林茂盛代理縣長表示，自2022年起，縣府積極促成故宮與蘭陽博物館合作，歷經兩年多籌備，今年12月故宮國寶將東渡蘭陽，與在地文物展開一場跨越時空的文化對話。

故宮特別精選15件稀世珍藏，與宜蘭縣內15件珍貴的史前出土文物，並置展出，讓鄉親在家門口就能看見世界級文物之美，也讓旅人重新發現蘭陽獨特的文化底蘊。

▲▼故宮文物首度至蘭陽博物館展出。（圖／故宮提供）

▲在人氣國寶〈清 肉形石〉領軍下，加上多件文物展出。（圖／故宮提供）

故宮表示，「勁水國寶」特展由故宮與蘭陽博物館共同策劃，以「水」為主題，精選15件故宮文物組成展出陣容。在人氣國寶〈清 肉形石〉領軍下，搭配〈宋至元 玉鴨〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉、〈清 霽青釉描金游魚圖轉心瓶〉等展品。

涵蓋山水玉雕、田園與水景紋飾瓷器，以及栩栩如生的藝術珍品，映照宜蘭水脈交織出的「山、海、田」意境，展現「好山好水」孕育的豐饒物產。

▼〈宋至元 玉鴨〉呼應宜蘭好山好水。（圖／故宮提供）

▲▼故宮文物首度至蘭陽博物館展出。（圖／故宮提供）

民眾還可透過「史前宜蘭的水水遺物」單元，遙想水如何引領先民踏上蘭陽平原，又如何孕育精美工藝，點滴化作歷史珠玉，靜靜訴說水的恩澤與詩意。

展覽同時融入數位科技，結合新媒體藝術與互動裝置，讓觀眾更貼近文物，並喚起對環境永續的關注與珍惜，為傳統文化注入當代觀點與新活力。

「勁水國寶：故宮×蘭博特展」
時間：2025年12月23日～2026年3月22日
地點：宜蘭縣立蘭陽博物館 一樓特展室
（宜蘭縣頭城鎮青雲路三段750號）

08/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

道奇好消息！Kiké睽違45天3A復出　首戰敲2安、1打點

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

中信銀、統一集團發行Uniopen聯名卡　首年發卡量衝刺百萬張

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

揭政院媒宣費被砍7億卻補11億回來　王鴻薇：民進黨又在偷雞摸狗

台北市連老房子也貴「是贏在地段嗎」　網：什麼物件不是？

菊池雄星990K登大聯盟日本投手第5　改變配球繳HQS好投

正確補妝流程一次學會！面紙按壓＋棉花棒　從油膩臉變回精緻妝

吉娃娃打預防針「吉度冷靜」　獸醫偷虧：肉多不怕痛

行政院未編志願役加薪、警消退休金　民眾黨批：以政治鬥爭為樂

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀 相似度100％...連AI都搞錯

北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀 相似度100％...連AI都搞錯

在北京故宮或街上，時常有民眾或遊客「巧遇」一名身著中山裝、梳著油頭、戴著黑框眼鏡的男子，身形和外表猶如年輕時的末代皇帝「溥儀」穿越到現代一般，十分神似，引起眾人注意。這名神似溥儀的男子付強其實來自安徽，現年29歲，憑著高度相似溥儀的外表，近年轉型做網紅，在街頭拍攝路人們看到他的真實反應。

故宮「翠玉白菜」出訪捷克！白菜兩姐妹代班

故宮「翠玉白菜」出訪捷克！白菜兩姐妹代班

紫禁城地下15層「金磚」是工匠生死簿　

紫禁城地下15層「金磚」是工匠生死簿　

國台辦罵台北故宮「數典忘祖」　陸委會

國台辦罵台北故宮「數典忘祖」　陸委會

華為、中芯列台「出口黑名單」　陸國台辦：自損競爭力

華為、中芯列台「出口黑名單」　陸國台辦：自損競爭力

