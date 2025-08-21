故宮「肉形石」首度前進東台灣！蘭陽博物館展出15件文物

▲今年12月故宮人氣國寶〈肉形石〉將領軍前進東台灣。（圖／故宮提供）

記者林育綾／綜合報導

國立故宮博物院「故宮國寶出遊去」計畫，將首度前進東台灣，今（21日）故宮與宜蘭縣政府舉行展覽合作簽約儀式，預告今年12月23日至明年3月22日，由國寶「肉形石」領軍，在蘭陽博物館推出「勁水國寶：故宮×蘭博特展」。

▲故宮蕭宗煌院長（右）、宜蘭縣林茂盛代理縣長（左）簽署展覽合作。（圖／故宮提供）

故宮蕭宗煌院長表示，在行政院核定「新故宮計畫」的支持下，故宮持續推動「故宮國寶出遊去」專案，與各縣市地方政府合作，將文物典藏分享至地方館所展出，實踐文化資源共享。從2020年起，故宮國寶足跡已遍及中部彰化、南部台南、離島澎湖，今年12月更將首度前進蘭陽平原。

「勁水國寶：故宮×蘭博特展」特展精選故宮文物，以及宜蘭珍貴的考古出土文物，搭配創新數位科技，打造兼具文化深度與地方特色的展覽，除了讓故宮走入更多人的生活，也為地方觀光注入嶄新動能，落實成為「全民的故宮」、「生活的故宮」。

▲故宮文物將首度至蘭陽博物館展出。（圖／故宮提供）

宜蘭縣林茂盛代理縣長表示，自2022年起，縣府積極促成故宮與蘭陽博物館合作，歷經兩年多籌備，今年12月故宮國寶將東渡蘭陽，與在地文物展開一場跨越時空的文化對話。

故宮特別精選15件稀世珍藏，與宜蘭縣內15件珍貴的史前出土文物，並置展出，讓鄉親在家門口就能看見世界級文物之美，也讓旅人重新發現蘭陽獨特的文化底蘊。

▲在人氣國寶〈清 肉形石〉領軍下，加上多件文物展出。（圖／故宮提供）

故宮表示，「勁水國寶」特展由故宮與蘭陽博物館共同策劃，以「水」為主題，精選15件故宮文物組成展出陣容。在人氣國寶〈清 肉形石〉領軍下，搭配〈宋至元 玉鴨〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉、〈清 霽青釉描金游魚圖轉心瓶〉等展品。

涵蓋山水玉雕、田園與水景紋飾瓷器，以及栩栩如生的藝術珍品，映照宜蘭水脈交織出的「山、海、田」意境，展現「好山好水」孕育的豐饒物產。

▼〈宋至元 玉鴨〉呼應宜蘭好山好水。（圖／故宮提供）

民眾還可透過「史前宜蘭的水水遺物」單元，遙想水如何引領先民踏上蘭陽平原，又如何孕育精美工藝，點滴化作歷史珠玉，靜靜訴說水的恩澤與詩意。

展覽同時融入數位科技，結合新媒體藝術與互動裝置，讓觀眾更貼近文物，並喚起對環境永續的關注與珍惜，為傳統文化注入當代觀點與新活力。

「勁水國寶：故宮×蘭博特展」

時間：2025年12月23日～2026年3月22日

地點：宜蘭縣立蘭陽博物館 一樓特展室

（宜蘭縣頭城鎮青雲路三段750號）