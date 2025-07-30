故宮國寶「翠玉白菜」出訪捷克　8月4日起「白菜家族姐妹」代班

▲故宮人氣王〈翠玉白菜〉即將啟程飛往捷克，北部院區展至8月3日倒數中。（圖／故宮提供）



記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院最受歡迎的超人氣國寶「翠玉白菜」將於9月11日至12月31日於捷克國家博物館展出，因此自8月4日起，故宮北院將請出白菜家族兩姐妹〈翠玉小白菜〉、〈翠玉白菜花插〉接力代班。

故宮鎮院國寶〈翠玉白菜〉繼2014年日本東京國立博物館展出後，睽違11年再度啟程「出差」海外，將於9月11日至12月31日於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事（100 Treasures, 100 stories: treasures from the National Palace Museum）」特展展出，目前還會在北部院區正館302陳列室展出至8月3日。

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▲很多人不知道，故宮其實收藏3件造形各異的翠玉白菜。（圖／故宮提供）

因此在〈翠玉白菜〉赴捷克展出期間，故宮北部院區302陳列室將由「白菜家族」兩位姐妹成員代班。很多人不知道，故宮其實收藏3件造形各異的翠玉白菜，大小、形狀與色澤各具特色。

▲白菜家族姐妹「翠玉小白菜」，8月4日起在故宮北院代班展出。（圖／故宮提供）

8月4日起在故宮北院代班展出的其中一位成員〈翠玉小白菜〉，以翠綠色玉製成，帶有白色斑紋，葉脈以陰刻線條細緻雕出，栩栩如生地呈現菜葉柔軟的質感，菜梗上還雕有一隻小螳螂，巧妙展現自然萬物共生的意趣。

▲「翠玉白菜花插」推測作為花器使用，8月4日起在故宮北院展出。（圖／故宮提供）

另一件文物〈翠玉白菜花插〉整體呈三角形，菜心中空，推測作為花器使用。翠綠部分為白菜外緣的老葉，葉脈線條粗曠，以深刻刀法刻劃而成，應是18至19世紀的雕刻技法。

同場展出的還有清乾隆〈古稀天子之寶〉與〈八徵耄念之寶〉，是兩件帝王級國寶玉璽，分別體現乾隆皇帝於70歲及80歲時對自身的期許。

▲同場展出的還有清乾隆〈古稀天子之寶〉。（圖／故宮提供）

由盛裝玉璽的木匣題記可知，〈古稀天子之寶〉典出杜甫「人生七十古來稀」的名句，表述乾隆皇帝年至70仍不敢怠於政事。〈八徵耄念之寶〉的典故，則來自《尚書•洪範》中的「念用庶徵」，強調雖至80高齡，仍心繫萬民、誠心勤政，展現乾隆皇帝在位60年間的內心寫照。

▼國寶〈八徵耄念之寶〉玉璽，強調乾隆皇帝雖至80高齡，仍誠心勤政。（圖／故宮提供）

另外故宮表示，院藏文物首度赴捷克展出，是故宮百年院慶重要的國際交流展，同時響應外交部與文化部推動「2025歐洲台灣文化年」，讓歐洲民眾認識台灣深厚多元的文化風貌。

▲故宮國寶「翠玉白菜」將出訪捷克，呼應台灣歐洲文化年，領銜登場。（圖／故宮提供）

在這次「故宮文物百選及其故事」特展，精選〈翠玉白菜〉、〈多寶格〉、〈清院本清明上河圖〉等131件珍貴文物，結合數位展件，從家喻戶曉的翠玉白菜、皇室的微型收藏、神秘的透光古鏡、詠嘆歷史的赤壁懷古、文人的日常生活、清明盛世的庶民風貌，到東方的神鬼傳奇、宮廷藝術中的貓、異獸祥瑞與鯉魚躍龍門等主題，呈現能引起歐洲民眾共鳴的文物故事與藝術風格。

展覽特別由「國民國寶」的〈翠玉白菜〉領銜登場，以水嫩鮮活、貼近生活的形象連結東西文化，拉近與歐洲民眾的距離。