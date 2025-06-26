國台辦罵台北故宮「數典忘祖」　陸委會：北京、上海的博物館呢？

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮25日批評台北故宮與美國大都會博物館合作是「數典忘祖、背棄民族」。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，大都會博物館跟中國很多博物館都有合作過，「如果這樣就是數典忘祖，那北京、上海的博物館不知道邀大都會去做什麼？」

梁文傑26日在例行記者會上提到，大都會博物館跟台北故宮合作，在故宮的第二展覽館展出莫內、塞尚的重要畫作，獲得國內民眾一片叫好，預售票已經賣出10萬張。

▼台北故宮與美國大都會博物館合作，總統賴清德出席。（圖／故宮博物院）



梁文傑指出，大都會博物館跟中國很多博物館也都有合作，至少就他知道，就去過北京、上海的博物館展覽，「如果這樣就是數典忘祖，那北京、上海這些博物館不知道邀請大都會博物館去做什麼？」

梁文傑說，昨天（25日）國台辦的記者會上，是一位「福建廣電台海時刻」的記者提問，說「賴清德稱今年是故宮博物院建院100周年，屆時台北故宮博物院將與美國博物館合作，不打算與大陸故宮博物院合作」，這位記者問的問題完全是胡說八道，因為賴清德總統沒有說「只跟美國博物館合作，不跟大陸博物館合作」這句話。

梁文傑還說，國台辦的發言人接著這一句問話，開始罵「數典忘祖」，其實大可不必，「你在一個錯誤的問題上面做回答，你自然會得出錯誤的結論。」