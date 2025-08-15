北京故宮遊客「巧遇」末代皇帝溥儀　相似度100％...連AI都搞錯

記者魏有德／綜合報導

在北京故宮或街上，時常有民眾或遊客「巧遇」一名身著中山裝、梳著油頭、戴著黑框眼鏡的男子，身形和外表猶如年輕時的末代皇帝「溥儀」穿越到現代一般，十分神似，引起眾人注意。這名神似溥儀的男子付強其實來自安徽，現年29歲，憑著高度相似溥儀的外表，近年轉型做網紅，在街頭拍攝路人們看到他的真實反應。

▲圖左為付強拍攝的復古照，圖右為溥儀，相似度100％。（合成圖／翻攝微博）

《封面新聞》報導，「您早來一會兒，說不定能看見溥儀呢！」北京故宮的紅牆下，常有導遊笑著對遊客調侃。這位「溥儀」不是景區的NPC，而是一位身著中山裝、戴著眼鏡的年輕小伙。他叫付強，外貌與末代皇帝溥儀高度相似。

付強曾從事過房地產銷售、廚師、發傳單等多種工作，直至2024年，他因一條在故宮拍攝的影片意外爆紅，因而開始投身自媒體創作，他表示，讀中學時，歷史老師就覺得他跟溥儀長得很像，在短影音剛流行的那幾年，也有很多人向他提議，可以靠「長相」吃飯，但都被他拒絕了。

▲與溥儀神似的安徽小伙付強轉型成影片博主。（圖／翻攝封面新聞）

付強意外爆紅的那支影片，點閱率足足有超一千多萬，這才讓他覺得可以藉由記錄日常的方式，嘗試自媒體創作。看過付強本人的民眾都覺得他很像溥儀，而他也透露，曾經拍過一張在天壇公園的照片，放到AI工具中識別圖中的人物是誰，結果，AI告訴他，這是溥儀。

付強決定成為自媒體網紅後，為了讓自己更像溥儀，他刻意買了一套中山裝，再加上本身就有近視，便選購了一副圓形的黑框眼鏡，每個月剪兩次頭髮以維持自然狀態，再抹上一點髮膠便大功告成。

▲付強在天壇拍攝的復古照片，連AI都將其辨識成末代皇帝溥儀。（圖／翻攝封面新聞）

此外，他也惡補了與溥儀和時代背景相關的歷史知識，晚上拍完影片後，便是研究歷史資料的時間，尤其是與溥儀相關的歷史片段，還會觀看與溥儀相關的電影如《東京審判》等。

付強今（2025）年已經搬到北京，當他穿著中山裝、戴上眼鏡，在北京的故宮、頤和園、北海公園閒逛時，總有人回頭注視，而路人的反應、導遊的玩笑和遊客合影的要求，都印證著付強與溥儀的驚人相似度。