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華為、中芯列「出口黑名單」　陸國台辦：向美輸誠自損台灣競爭力

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.6.25） 。（圖／翻攝 央視）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

台灣經濟部已將601個實體納「出口管制名單」，其中包括華為和中芯國際也一併列入「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」，防止武器擴散及其他國家安全考量，業者憂慮家衝擊台灣半導體企業。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（25）日痛批民進黨配合美國打壓大陸企業作為向美輸誠的「投名狀」，卑劣行徑令人不齒。另外，今年是故宮建院100週年，賴清德稱台北故宮將與美國博物館合作，不與大陸故宮合作，朱鳳蓮則回應，「何其諷刺，何其可悲！」

朱鳳蓮表示，民進黨當局對於損台害台的關稅霸凌，無底線卑躬屈膝、跪地求饒；對於互惠互利的兩岸經濟合作，卻屢下黑手，頻施惡招，甚至把配合美國打壓大陸企業作為向美輸誠、「倚外謀獨」的「投名狀」，種種卑劣行徑令人不齒。

朱鳳蓮指出，「我們將採取有力措施堅決維護兩岸經貿交流合作正常秩序，維護兩岸同胞利益福祉。正告民進黨當局，進行技術封鎖阻止不了大陸科技創新步伐；企圖『脫鈎斷鏈』遲滯不了大陸產業升級進程。」

朱鳳蓮進一步說，民進黨當局任何破壞兩岸經濟合作的行徑，都只會損害台灣企業自身競爭力，限縮台灣經濟自身發展空間。「事實一再證明，兩岸攜手共同壯大中華民族經濟，才是人間正道。」

▲▼台北故宮過去一天參觀人數平均會有7000至8000人受疫情影響，目前約一天2000人左右，人數銳減近6成，觀光客幾乎都以散客為主，展場幾乎空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今年是故宮博物院建院100週年。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，有記者提問，「賴清德指出今年是故宮博物院建院100週年，屆時台北故宮博物院將與美國博物館合作，不打算與大陸故宮博物院合作。（國台辦）對此有何評論？」

朱鳳蓮表示，故宮博物院和台北故宮博物院同根同源、血脈相連，珍藏著中華民族歷史文化瑰寶，承載著兩岸同胞共同記憶，是兩岸同胞共同擁有的寶貴財富。兩岸同胞有責任共同傳承好、弘揚好中華歷史文化遺產。

朱鳳蓮表示，「民進黨當局出於謀『獨』本性和政治私利，一方面極力推進『文化台獨』、『去中國化』，另一方面又利用中華文化瑰寶大做文章，何其諷刺，何其可悲！」

最後，朱鳳蓮正告民進黨當局，「兩岸深厚的歷史文化聯結誰都割不斷，台灣社會和同胞身上的中華文化印記誰都抹不去，數典忘祖、背棄民族必將遭到歷史的清算。」

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