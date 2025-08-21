　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

骨髓移植病童等不到救命病床　台灣5歲以下兒童死亡率比日韓高1倍

▲▼民進黨立委林月琴召開「恩碩的粉紅傘」搶救骨髓移植病童記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

▲民進黨立委林月琴召開「恩碩的粉紅傘」搶救骨髓移植病童記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台灣每年有數百名18歲以下需要骨髓移植病童，然而目前全國骨髓移植病床數僅有123床，台灣5歲以下兒童死亡率比日韓高出1倍。民進黨立委林月琴與中華民國家庭照顧者關懷總會今（21日）共同召開「恩碩的粉紅傘」搶救骨髓移植病童行動記者會，邀請重症病童照顧者站出來，一同為孩子及醫護人員請命，呼籲衛福部檢視「優化兒童醫療照護計畫」推動成效，且應合理調整健保資源分配，落實保障重症兒的醫療優先權。

林月琴表示，台灣每年有數百名需要骨髓移植病人，但目前全國病床數僅123床，且集中於北部，兒童還得與大人搶床。台灣5歲以下兒童死亡率比日韓高出1倍。政府110至113年投入約10.5億元在「優化兒童醫療照護計畫」，選出8家核心醫院建立「兒童重難罕症」守護網絡，提升診斷、轉運及照護，114至117年預計再投入18億元，是否能杜絕類似小恩碩的悲劇發生？

▲▼民進黨立委林月琴召開「恩碩的粉紅傘」搶救骨髓移植病童記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

重症病童照顧者恩碩媽媽回憶，粉紅色是小恩碩最喜歡的顏色，但小恩碩從去年10月到今年3月，短短6個月，健壯的小恩碩歷經發病，勇敢和死神拔河，從高雄北上，仍等不到正壓隔離病房、骨髓移植病房，遺憾離世。

「還有許多像恩碩一樣在垂死邊緣求生的孩子，希望政府救救他們」，恩碩媽媽質疑，為何孩子等不到病床？醫師得一通通電話確認各醫院骨髓移植病房的排程狀況？家長得自聘民間救護車轉院？

▲▼民進黨立委林月琴召開「恩碩的粉紅傘」搶救骨髓移植病童記者會。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

化小愛為大愛，恩碩媽媽自7月20日至8月15日在線上發起了「恩碩的粉紅傘」守護骨髓移植病童行動，總計有1631個民眾響應粉紅傘活動，希望給醫師資源，給病童活命。其中收集到50位病童家長調查結果，發現有近七成病童家長認為兒童骨髓移植病床不足（66.5%）；平均治療期間達1年又6個月，最長治療期間為4年又4個月；平均醫療花費約為53.5萬元，最高自費500萬元的藥費，有38位病童皆因罹患與血液相關疾病而需要骨髓移植。

而就醫困境的前五名，高達七成八的家長表示，「至少有一方必須暫停工作來照顧（78.0%）」為主要，依次為「醫療支出造成經濟壓力很大（42.0%）」、「護理人力不足（32.0%）」、「要排隊很久等待骨髓移植病床或手術時間（22.0%）」、「相關設備不足（20.0%）」等。

此外，一位填寫問卷回饋的重症兒家長葳媽透過影片表示，她觀察醫療現場，發覺兒癌資源缺乏，醫護人力缺乏，工作環境辛苦，南北醫療資源不均，南部病童常面臨沒有資源而得轉院的情況，甚至連藥物都不具備。希望政府更重視兒癌資源布建與兒癌醫護同仁的培育和支持，醫護有資源，小孩才有活命的機會。

前職棒球星戰勝血癌　潘忠韋揭「8個月化療、2度骨髓移植」歷程

藝人沈玉琳罹患血癌，據傳可能要進行骨髓移植，讓許多粉絲擔心。對此，曾苦於血癌並接受骨髓移植至今逾5年的前職棒球星潘忠韋，今上午為沈玉琳隔空打氣說，他在電視上總是很樂觀，希望他繼續保持這種心情，把自己交給醫師，而且要相信事情會有好的結果，正面看待治療，一定有機會好好陪伴家人。

台商捲印尼環境人權爭議　綠委籲政府立法強化責任機制

擋不住車輛卻阻擾障礙者　綠委偕民團3訴求

拼裝電動車亂象多　綠委籲訂定統一指引

國民黨爆林月琴擁4千多萬金融資產　質疑忙於看盤疏忽兒童權益

